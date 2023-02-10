切割威斯特Yeezy系列 愛迪達今年可能虧損7.5億美元

愛迪達 (ADDYY-US) 決定終止與饒舌歌手威斯特 (Kanye West) 的 Ye 系列產品合作，可能導致該公司今年財報虧損近 7.5 億美元。

該公司周四 (9 日) 宣布，如果它選擇不重新利用威斯特的「Yeezy」系列產品庫存，它將在 2023 年損失多達 12 億歐元（12.9 億美元）的收入。

如果公司決定如此做，愛迪達今年還將承受 5 億歐元的獲利損失和額外的 2 億歐元一次性成本，預計 2023 年的營運虧損將達到 7 億歐元，按當前匯率計算約為 7.5 億美元。

英國《金融時報》報導，年度虧損將是愛迪達 31 年來首見。

愛迪達 CEO 古登 (Bjørn Gulden) 在聲明中說，「數字非常明顯；我們目前沒有按照應有的方式執行。」「2023 年將是轉型的一年，我們將再次成為一家不斷發展和獲利的公司。我們將全力關注消費者、代言的運動員、零售合作夥伴和我們的員工。」

該公司仍在考慮「未來的選擇」，但預計與貨幣無關的銷售額將以高個位數的速度下降。該公司表示：「這些成本是目前正在進行的戰略審查的一部分，以重振 2024 年的獲利成長。」

不到 4 個月前愛迪達與威斯特斷絕關係。自 2015 年首次推出 Yeezy 以來，愛迪達就以他為核心開發許多周邊產品，但由於他多次公開發表支持反猶太言論的言論，這種關係在去年破裂。

該公司在去年 10 月發表聲明表示，「愛迪達不容忍反猶太主義和任何其他類型的仇恨言論。」「威斯特最近的評論和行為讓人無法接受、充滿仇恨而且危險，違反了本公司多元化、包容、相互尊種和公平的價值觀。」

《華爾街日報》報導，碧昂斯與愛迪達合作的 IVY PARK 品牌營收比該公司 2022 年的預測少了 2 億美元。愛迪達周四宣布 2022 年初步營業獲利為 7.186 億美元；與 2021 年相比，下降了約三分之二。