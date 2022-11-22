iRobot：加入Amazon旗下後 機器人應用將擴展至其他領域

美國電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 於 8 月宣布收購掃地機器人 Roomba 吸塵器的製造商 iRobot(IRBT-US)，iRobot 執行長安格爾 (Colin Angle) 表示，該公司在被納入亞馬遜旗下之後，將把機器人活用在地板清潔之外的領域。

安格爾日前接受《日本經濟新聞》採訪，日經認為安格爾這番談話，展現出 iRobot 開發家事整體支援機能的企圖心。

根據英國 Euromonitor International 的市場研究報告，iRobot 的掃地機器人在全球市場拿下約 3 成市占率。亞馬遜今年 8 月宣布，該公司將砸約 17 億美元收購 iRobot。安格爾表示，由於收購手續尚未完成，雙方還不到討論具體合作內容的階段，但他強調只要兩家公司合體，將可為智慧家庭創造全新的產品及服務。

iRobot 的目標是創造乾淨且安全的居住空間，而亞馬遜則是於 2021 年在美國市場投入小型保全機器人 Astro。安格爾表示，透過與各式商品的相互連結，能為使用者帶來好處。

但在另一方面，美國消費者保護團體憂心亞馬遜收購 iRobot 恐危害到消費者的隱私權，也擔心亞馬遜將獨占數據，因此要求美國監管當局能擋下該收購案。

對此安格爾表示，iRobot 和亞馬遜彼此都認為數據和隱私權的保護是最重要的，而且在資安方面已取得德國 TÜV SÜD 認證。

掃地機器人市場正面臨來自中國廠商的激烈競爭。iRobot 已推出教育用機器人，2021 年獲得日本小學的採用。安格爾表示，該公司希望加速推動 STEM(科學、科技、工程、數學) 領域的相關業務。