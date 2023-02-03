美股重點新聞摘要2023年02月03日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、高通 (QCOM-US)、福特汽車 (F-US)、星巴克 (SBUX-US)



美國 1 月非農就業報告、美國 1 月 ISM 非製造業指數、歐元區 1 月綜合 PMI、中國 1 月財新綜合 PMI

〈財報〉iPhone 銷售下滑 蘋果財報不如預期近七年首見 盤後挫 4%

蘋果周四 (2 日) 盤後公布包含去年年底購物季的 2023 會計年度第 1 季財報，營收、獲利及 iPhone 在內多項產品的業績都不如市場預期，尤其整體營收年減逾 5%，是近四年來首見下滑，顯然未能躲過科技同業遭遇的景氣降溫，盤後股價應聲重挫約 4%。閱讀全文...

〈財報〉亞馬遜 AWS 業績遜色、Q1 財測黯淡 盤後走跌

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (2 日) 盤後公布第四季營收高於市場預期，但 AWS 雲端業務營收成長自上季下滑且不及預期，加上第一季財測黯淡，盤後股價走跌。閱讀全文...

〈財報〉手機市場低迷 高通 Q1 營收年降 12% 財測黯淡 盤後跌逾 3%

全球 IC 設計龍頭高通 (QCOM-US) 週四 (2 日) 盤後公布 2023 會計年度第一季財報失利，受智慧型手機市場低迷和供應過剩影響，其營收年降 12%，最大金雞母手機晶片部門營收下滑，財測前景更加黯淡，拖累其盤後股價下滑逾 3%。閱讀全文...

彭博：工業設計主管離職 蘋果不打算找人接棒

彭博周四（2 日）援引知情人士消息報導，蘋果決定不任命新高層來接替即將離職的首席產品設計師，這意味著這家長期以產品外觀和感覺著稱的公司發生重大轉變。閱讀全文...

歐洲央行如預期升息 2 碼 3 月再升 2 碼後評估後續路徑

歐洲央行（ECB）周四（2 日）如期宣布升息兩碼（50 個基點），符合市場預期。歐洲央行表示，有鑑於潛在的通膨壓力，利率仍須大幅上調，打算在 3 月的貨幣政策上再次升息 2 碼，然後評估其貨幣政策的後續路徑。閱讀全文...