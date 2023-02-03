〈財報〉手機市場低迷 高通Q1營收年降12% 財測黯淡 盤後跌逾3%

全球 IC 設計龍頭高通 (QCOM-US) 週四 (2 日) 盤後公布 2023 會計年度第一季財報失利，受智慧型手機市場低迷和供應過剩影響，其營收年降 12%，最大金雞母手機晶片部門營收下滑，財測前景更加黯淡，拖累其盤後股價下滑逾 3%。

FY 2023 Q2 財測

營收：87 億至 95 億美元，低於分析師預期的 95.6 億美元

晶片與軟體事業 (QCT) 營收：74 億至 80 億美元

專利授權事業 (QTL) 營收：12.5 億至 14.5 億美元

稀釋後 EPS：1.53 至 1.73 美元

(Non-GAAP) 稀釋後 EPS：2.05 至 2.25 美元，低於分析師預期 2.26 美元

高通財測前景黯淡 (圖片：高通)

高通執行長 Cristiano Amon 於法說會上指出：「隨著手機市場需求持續下降，預料通路庫存水位上升的情況至少會持續到今年上半年。中低階手機市場的需求最弱。」

Amon 表示：「全球經濟疲弱和中國新冠疫情停產，使高層對 2023 年的 3G、4G 和 5G 手機出貨量持負面看法，考量到總體經濟和需求環境，公司正進一步樽節支出。」

截稿前，高通週四盤後股價下滑超過 3%。該股週四收低 1.89%，報每股 135.85 美元，過去一年跌幅為 28%。

高通 Q1(12/25 止) 財報關鍵數字 (Non-GAAP)

營收：94.56 億美元，年降 12%，低於分析師預期 96 億美元

稅前淨利 (EBT)：31.66 億美元，年降 26%

淨利：26.84 億美元，年降 27%

稀釋後 EPS：2.37 美元，年降 27%，高於分析師預期 2.34 美元

高通營收遜於預期 (圖片：高通)

各部門業績：

專利授權事業 (QTL)：15.2 億美元，年降 16%，遜於預期 15.4 億美元

晶片與軟體事業 (QCT)：78.9 億美元，年降 11%，遜於預期 80.3 億美元

高通 QTL 業績不佳，年減 16% (圖片：高通)

高通 QTL 業績不佳，Amon 表示，公司正與個人電腦 (PC) 製造商就消費者和商業設備的平台設計進行合作。

高通最大金雞母手機晶片部門營收達 57.54 億美元，年降 18%(圖片：高通)

高通營收占比最大 QCT 業務中，最大金雞母手機晶片部門營收達 57.54 億美元，年降 18%，但優於華爾街預期的 52 億美元。

Lopez Research 技術分析師 Maribel Lopez 表示：「與行動服務提供商的討論顯示，全球智能手機需求持續疲軟，這對高通來說不是好兆頭。」

投行 Cowen 分析師預估，2023 年智慧型手機出貨量將下降 4%，因為新冠疫情降溫後，中國需求復甦需要一段時間。