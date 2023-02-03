〈財報〉亞馬遜AWS業績遜色、Q1財測黯淡 盤後走跌

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (2 日) 盤後公布第四季營收高於市場預期，但 AWS 雲端業務營收成長自上季下滑且不及預期，加上第一季財測黯淡，盤後股價走跌。

亞馬遜周四收高 7.38%，盤後一度下跌 5%，爾後跌幅收斂至約 1.16%，報每股 111.60 美元。

第一季財測關鍵數據 vs. 分析師預期共識

營收：介於 1210 億至 1260 億美元，亦即成長率 4% 至 8% vs. 1251 億美元 (Refinitiv)

營業利益：介於 0 至 40 億美元 (上一年同期為 37 億美元) vs.40.4 億美元 (FactSet)

第四季 (12/31 止) 財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

EPS：3 美分 vs. 18 美分 (尚不清楚是否能與分析師預估 EPS 相較)

營收：年增 15% 至 1492 億美元 vs. 1454.2 億美元

關鍵部門數據 vs. StreetAccount 調查的預期共識

AWS：年增 20% 至 214 億美元 vs. 218.7 億美元

廣告：年增 23% 至 115.6 億美元 vs.113.8 億美元

隨著此季結束，亞馬遜撐過上市 25 年以來成長最緩慢的一年，由於通膨和升息抑制消費者支出，亞馬遜全年營收僅成長 9%，且股價在 2022 年幾乎腰斬。

亞馬遜網路商店部門銷售年減 2%，主因天然氣和食品漲價，迫使消費者縮減非必需品的支出，令亞馬遜銷售放緩，加上疫情舒緩後，大眾逐漸返回實體店面，疫情期間的電商榮景消退。

廣告營收年增 19% (不計匯率變動為 23%)，再次超越谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (META-US) 和 Snap (SNAP-US) 等線上廣告公司，站穩數位廣告領域領導者。

2021 年 7 月接任貝佐斯 (Jeff Bezos) 成為亞馬遜執行長的賈西 ( Andy Jassy) ，過去一年中一直戮力控制成本。繼去年 11 月裁員後，今年 1 月亞馬遜又宣布裁員 1.8 萬人。先前為遏止不斷上升的開支，亞馬遜已凍結辦公室人事招聘、裁撤一些項目並暫停擴建倉儲。

賈西表示，亞馬遜在降低零售成本方面頗有進展，雖然短期內仍面臨經濟不確定性，但亞馬遜的長期商機仍相當樂觀。