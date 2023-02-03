〈財報〉iPhone銷售下滑 蘋果Q1獲利不如預期近七年首見 盤後一度挫4%

iPhone銷售下滑 蘋果Q1獲利不如預期近七年首見 (圖:AFP)
iPhone銷售下滑 蘋果Q1獲利不如預期近七年首見 (圖:AFP)

蘋果周四 (2 日) 盤後公布包含去年年底購物季的 2023 會計年度第 1 季財報，營收、獲利及 iPhone 在內多項產品的業績都不如市場預期，尤其整體營收年減逾 5%，是近四年來首見下滑，顯然未能躲過科技同業遭遇的景氣降溫，盤後一度重挫 4%。

蘋果執行長庫克把上季財報失利的原因，歸咎於美元升值、「充滿挑戰的大環境」，以及中國生產干擾對 iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 的影響上。

庫克說：「我們仍專注於長期表現。」他還表示，生產中斷的狀況已經結束。

受財報拖累，蘋果 (AAPL-US) 周四盤後股價下挫約 4%。該股稍早收盤上漲 3.7% 至每股 150.82 美元，今年來共上漲 16%。

蘋果仍未提供本季財測，延續 2020 年 2 月迄今的作法。分析師預估本季 (蘋果的年度第 2 季) 營收約 980 億美元。

F2023 Q1(12/31 止) 財報關鍵數字  vs. Refinitiv 分析師預期
  • 稀釋後 EPS：1.88 美元 vs. 1.94 美元 
  • 營收：1172 億美元 (年減 5.5%)  vs. 1211 億美元 
  • 毛利率：42.96% vs. 42.95%
各終端產品表現 vs. Refinitiv 分析師共識預期
  • iPhone 營收：657.8 億美元 (年減 8.17%) vs. 682.9 億美元
  • Mac 營收：77.4 億美元 (年減 28.66%) vs. 96.3 億美元
  • iPad 營收：94 億美元 (年增 29.66%) vs. 77.6 億美元
  • 其他產品營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：134.8 億美元 (年減 8.3%) vs. 152.3 億美元
  • 服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：207.7 億美元 (年增 6.4%) vs. 206.7 億美元
各地區銷售
  • 美洲：492.8 億美元 (年減 4.3%)
  • 歐洲：276.8 億美元 (年減 7%)
  • 大中華：239 億美元 (年減 7%)
  • 日本：67.55 億美元 (年減 5%)
  • 亞太其他：95.35 億美元 (年減 2.8%)

這是蘋果 EPS 近七年來首次不如市場預期。事實上，從 2017 年 8 月迄今，蘋果只有兩次遜於市場預期。

上季營收年減逾 5%，是 2019 年以來首見下滑，並創下 2016 年 9 月迄今最大單季降幅。

蘋果各季營收變動幅度。來源: CNBC
蘋果各季營收變動幅度。來源: CNBC

針對美元，庫克說，假如能控制外匯逆風，蘋果在大多數市場都保持成長。

一向扮演成長引擎角色的 iPhone 營收不如市場預期，雖然最新的 iPhone 14 系列手機功能比前一代大躍進，但生產 Pro 系列智慧手機的中國工廠因為封控政策而關閉數周，使 iPhone 表現失色。

供應鏈瓶頸方面，庫克表示，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 上季供應明顯減少，代表能賣給顧客的手機較少。蘋果去年 11 月初就曾警告投資人，中國防疫封控影響到 iPhone 在中國的主要產線，庫克周四透露，同樣問題在 12 月大多時候也無法緩解，但產量已經回到讓蘋果安心的水準。

庫克還表示，充滿挑戰性的總經環境影響 iPhone、Mac 和 Apple Watch 的銷售，財報顯示這些產品上季銷售都下滑。

觀察家點出，蘋果新款 Mac 和 HomePods 直到最近幾周才發表，也是癥結之一。蘋果在 2021 年的年底購物季期間推出新版 MacBook Pro，但 MacBook Pro 和 Mac mini 未能趕在止於去年 12 月底的上一季推出，導致 Mac 營收少了新品帶來的刺激。

iPad 和服務是上季少數保持成長的領域。蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 表示，服務部門上季營收達到 208 億美元歷史新高。

除了服務部門營收以外，蘋果上季還達成另一個里程碑：活躍裝置數量突破 20 億部整數關卡。此數據凸顯蘋果產品廣泛分布，有機會藉由服務能吸引更多客戶掏腰包消費。

庫克表示，活躍裝置數據成長來自客戶從 Android 轉到 iOS 陣營，以及首次購買 Apple Watch 的消費者。

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