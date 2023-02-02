〈財報〉晶片需求強勁 英飛凌上季營收、獲利雙升

車用和資料中心晶片製造商英飛凌（Infineon）周四（2 日）美股盤前公布 2023 會計年度第一季（截至去年 12 月）財報，由於汽車製造商需求強勁推升晶片價格走高，該季獲利幾乎翻倍且打敗華爾街分析師預期，同時營收也有所成長，此外該公司還上調全年利潤率預期。

財報顯示，英飛凌第一季營收報 39.5 億歐元（約 43.4 億美元），高於前年同期的 31.6 億歐元，但略低於 FactSet 調查分析師預估的 40 億歐元，其中汽車業務貢獻 18.7 億歐元；上季淨利飆升至 7.28 億歐元，幾乎是前年同期 4.57 億歐元的一倍，遠超分析師預估的 6.75 億歐元；上季部門業績報 11.1 億歐元，高於分析師預估的 10 億歐元，另外上季利潤率從前年同期的 25.5% 升至 28%，打敗分析師預估的 24.7%。

有分析指出，英飛凌上季財報表現亮眼主因是汽車和工業領域晶片銷售強勁，抵銷智慧型手機、個人電腦（PC）和資料中心需求疲弱影響。

展望未來，儘管匯率可能是個不利因素，但英飛凌仍保持全年營收落在 155 億歐元左右的預測（上下浮動 5 億歐元），不過把部門業績利潤率預測從先前的 24% 上調至 25% 左右。

至於第二季，英飛凌目標營收約為 39 億歐元，部門業績利潤率約為 25%。英飛凌是基於 1 歐元兌 1.05 美元的匯率做出預測，高於先前的 1 歐元兌 1 美元匯率。此外，英飛凌還預估，全年投資仍可能在 30 億歐元左右。該公司正在尋求收購以提振成長。

英飛凌執行長 Jochen Hanebeck 表示：「能源轉型和電動車的擴張對公司的在工業和汽車應用中的解決方案需求持續增加，相比之下，智慧型手機、PC 和資料中心等領域的需求明顯疲軟。」

Hanebeck 還說，在目前充滿挑戰的時期，未來將繼續謹慎行事並保持靈活策略應對市場變化。整體而言將根據匯率影響進行調整，略為提高本財年的預期。

華爾街分析師警告，隨著經濟逆風加劇，汽車產業的需求可能會減弱。Jefferies 分析師 Janardan Menon 說：「我們仍然認為，在汽車需求疲弱且庫存上升的環境下，車用晶片的強勁態勢是不可持續的，一旦晶片擺脫短缺，訂單和營收可能會減弱。」

截稿前，英飛凌歐洲股價上漲 7.28%，每股暫報 35.83 歐元。