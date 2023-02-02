〈財報〉Meta Q4營收高於預期 擴大買回400億美元庫藏股 盤後飆升20%

臉書母公司 Meta (META-US) 周三 (1 日) 公布第四季營收高於預期，並宣布買進 400 億美元庫藏股，激勵盤後大漲近 20%。

近時確認，Meta 周三收高 2.79%，盤後飆升 19.45%，每股報 183.00 美元。

第一季財測關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：年減 2% 至 11%，介於 260 億至 285 億美元 vs. 271 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

2021 年第一季營收為 279 億美元，若 Meta 能達到財測範圍高端，就可望結束營收較去年同期下降的趨勢。

第四季財測關鍵數據 vs. 分析師預期

每股獲利 (EPS)：1.76 美元 vs. 2.22 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：年減 4% 至 321.7 億美元 vs. 315.3 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

每日活躍用戶人數 (DAU)：20 億人 vs 19.9 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

每月活躍用戶人數 (MAU)：29.6 億人 vs 29.8 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

每位用戶營收均值 (ARPU)：10.86 美元 vs. 10.63 美元 (StreetAccount 調查的分析師預期)

Meta 財報指出，2022 年第四季內，其 App 系列部門和 Reality Labs 部門的重組費用分別為 37.6 億美元和 4.4 億美元，由於這些費用，很難將 EPS 結果與分析師預估數據相互比較。

營收連續第三季下降。成本和支出較去年同期激增 22% 至 258 億美元。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 強調整個社群不斷壯大，旗下 app 也具高度參與感，令他滿意，今年管理層聚焦效率，公司致力成為更強大、更靈活的組織。

截至 2022 年 12 月 31 日，Meta 員工人數較去年同期增長 20% 至 86482 人，這已是去年 11 月裁員 1.1 萬人後的結果。

Meta 預計其 2023 年的總支出將在 890 億美元至 950 億美元之間，低於先前估計的 940 億美元至 1000 億美元範圍，該公司將其歸因於「工資支出和營收成本的增長預期放緩」。

Meta 也下調全年資本支出預估範圍，自 340-370 億美元區間，下修為 300-330 億美元區間。這部分係因 Meta 減少數據中心建設上的支出，轉向一種不同類型的數據中心架構，旨在提高成本效益，同時又能作為多項人工智慧 (AI) 項目的支柱。

Meta 周三宣布，將授權庫藏股計畫擴大 400 億美元。該公司去年執行價值 279 億美元的庫藏股。

本周稍早 Snap (SNAP-US) 公布第四季營收低於預期，導致股價大跌。雖然 Snap 的規模比 Meta 小了許多，但卻面臨一些相同的挑戰，包括線上廣告支出放緩、抖音競爭加劇，以及因蘋果 (AAPL-US) 改變 iOS 隱私規範而削弱定向廣告系統。

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 周四將公布財報，Pinterest (PINS-US) 預計下周跟進。

儘管祖克伯多吹捧套用虛擬實境 (VR) 和實境增強 (AR) 技術的元宇宙，但去年華爾街不買帳，Meta 股價挫逾 60%，

投資者擔心 Meta 在其核心廣告業務難以重振成長之際，又過度關注創新產品。Meta 的 Reality Labs 部門是元宇宙發源地，第四季迎來 42.8 億美元的虧損，令全年營業虧損總額達 137.2 億美元。

Meta 去年表示，2023 年 Reality Labs 的營業虧損將較 2022 年明顯增加。