〈財報〉Meta Q4營收高於預期 擴大買回400億美元庫藏股 盤後飆升20%

臉書母公司 Meta (META-US) 周三 (1 日) 公布第四季營收高於預期，並宣布買進 400 億美元庫藏股，激勵盤後大漲近 20%。
近時確認，Meta 周三收高 2.79%，盤後飆升 19.45%，每股報 183.00 美元。
第一季財測關鍵數據 vs. 分析師預期
- 營收：年減 2% 至 11%，介於 260 億至 285 億美元 vs. 271 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
2021 年第一季營收為 279 億美元，若 Meta 能達到財測範圍高端，就可望結束營收較去年同期下降的趨勢。
第四季財測關鍵數據 vs. 分析師預期
- 每股獲利 (EPS)：1.76 美元 vs. 2.22 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
- 營收：年減 4% 至 321.7 億美元 vs. 315.3 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
- 每日活躍用戶人數 (DAU)：20 億人 vs 19.9 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)
- 每月活躍用戶人數 (MAU)：29.6 億人 vs 29.8 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)
- 每位用戶營收均值 (ARPU)：10.86 美元 vs. 10.63 美元 (StreetAccount 調查的分析師預期)
Meta 財報指出，2022 年第四季內，其 App 系列部門和 Reality Labs 部門的重組費用分別為 37.6 億美元和 4.4 億美元，由於這些費用，很難將 EPS 結果與分析師預估數據相互比較。
營收連續第三季下降。成本和支出較去年同期激增 22% 至 258 億美元。
Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 強調整個社群不斷壯大，旗下 app 也具高度參與感，令他滿意，今年管理層聚焦效率，公司致力成為更強大、更靈活的組織。
截至 2022 年 12 月 31 日，Meta 員工人數較去年同期增長 20% 至 86482 人，這已是去年 11 月裁員 1.1 萬人後的結果。
Meta 預計其 2023 年的總支出將在 890 億美元至 950 億美元之間，低於先前估計的 940 億美元至 1000 億美元範圍，該公司將其歸因於「工資支出和營收成本的增長預期放緩」。
Meta 也下調全年資本支出預估範圍，自 340-370 億美元區間，下修為 300-330 億美元區間。這部分係因 Meta 減少數據中心建設上的支出，轉向一種不同類型的數據中心架構，旨在提高成本效益，同時又能作為多項人工智慧 (AI) 項目的支柱。
Meta 周三宣布，將授權庫藏股計畫擴大 400 億美元。該公司去年執行價值 279 億美元的庫藏股。
本周稍早 Snap (SNAP-US) 公布第四季營收低於預期，導致股價大跌。雖然 Snap 的規模比 Meta 小了許多，但卻面臨一些相同的挑戰，包括線上廣告支出放緩、抖音競爭加劇，以及因蘋果 (AAPL-US) 改變 iOS 隱私規範而削弱定向廣告系統。
谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 周四將公布財報，Pinterest (PINS-US) 預計下周跟進。
儘管祖克伯多吹捧套用虛擬實境 (VR) 和實境增強 (AR) 技術的元宇宙，但去年華爾街不買帳，Meta 股價挫逾 60%，
投資者擔心 Meta 在其核心廣告業務難以重振成長之際，又過度關注創新產品。Meta 的 Reality Labs 部門是元宇宙發源地，第四季迎來 42.8 億美元的虧損，令全年營業虧損總額達 137.2 億美元。
Meta 去年表示，2023 年 Reality Labs 的營業虧損將較 2022 年明顯增加。