〈美股盤後〉Meta暴漲逾23% 那指猛升逾3% 新牛市近在咫尺

聯準會主席鮑爾鴿派訊號令投資人信心大振，Meta 財報引領科技巨頭集體狂飆，那斯達克指數週四 (2 日) 扶搖直上，收盤大漲逾 3%，較去年低點上漲逾 19%，新牛市近在咫尺。

標普 500 指數收高近 1.5%，創 8 月以來的最佳收盤表現。同時，美國藥廠 Merck 財報失利之下，拖累道瓊表現不佳，該指數收跌 39.02 點。

數據方面，美國勞工部週四公布最新失業金數據，上週經調整後初領失業金人數報 18.3 萬人，寫 9 個月新低，低於市場預期。續領失業金人數也持續下滑，報告顯示就業市場依然火熱。

政經方面，聯準會、歐洲和英國央行升息符合華爾街預期。聯準會週三宣布升息 1 碼至 4.5% 到 4.75% 區間後，緊接著，歐洲央行週四如預期宣布升息 2 碼，預計 3 月份再升息 2 碼。英國央行也宣布升息 2 碼，符合市場預期。

截至週三，有近一半的標普企業已公布財報，其中有高達 70% 的企業業績優於華爾街預期。Refinitiv 分析師預計，標普企業財報獲利將下降 2.4%。蘋果、Alphabet 和亞馬遜將在週四盤後公布最新財報業績。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫週三就債務上限進行初步會談，麥卡錫對他們能夠達成協議以避免該國債務首次違約表達謹慎樂觀的看法

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.71 億例，死亡數突破 683 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (2 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊漲多跌少，通訊服務、非必需消費品和資訊科技領漲，能源、必需消費品領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王高歌猛進。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.71%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 7.27%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.69%；Meta (META-US) 猛升 23.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 7.38%。

道瓊成分股多收黑。聯合健康 (UNH-US) 下跌 5.27%；Merck (MRK-US) 下跌 3.29%；波音 (BA-US) 下跌 2.52%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.88%；3M (MMM-US) 上漲 3.82%。

費半成分股普遍收紅。AMD (AMD-US) 上漲 4.34%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.66%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.41%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.44%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.85%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.89%；美光 (MU-US) 漲 0.91%。

台股 ADR 全數收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.02%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.19%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.59%。

企業新聞

臉書母公司 Meta (META-US) 暴漲 23.28% 至每股 188.77 美元，創下近 10 年來的最佳單日漲幅。Meta 最新財報營收優於預期，同時宣布 400 億美元的庫藏股計畫，執行長祖克柏表示 2023 年將是 Meta 的「效率年」，華爾街分析師紛紛上調 Meta 評級及目標價。

美國知名藥廠 Merck (MRK-US) 下跌 3.29% 至每股 103.46 美元。Merck 週四宣布最新財報獲利高於預期，由於其新冠抗病毒藥物 molnupiravir 在亞洲銷售強勁。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.71% 至每股 150.82 美元。蘋果週四盤後公布最新財報，iPhone 和 Mac 銷售遜於預期，營收達 1171.5 億美元，創 6 年來最大跌幅，其股價盤後跳水逾 3%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.78% 至每股 188.27 美元。特斯拉掀起降價大戰，福特、小鵬、蔚來等對手相繼跟進，女股神伍德 (Cathie Wood) 認為，特斯拉降價此舉讓競爭對手難以超越，若在未來十年必須持有一檔股票，那就是特斯拉。

經濟數據：

美國上週初領失業金人數報 18.3 萬人，預期 20 萬人，前值 18.6 萬人

美國上週續領失業金人數報 165.5 萬人，預期 167.7 萬人，修正後前值 166.6 萬人

美國去年 12 月耐久財訂單月率修正值報 5.6%，預期 5.6%，前值 5.6%

美國去年 12 月工廠訂單月率報 1.8%，預期 2.3%，前值 - 1.9%

華爾街分析

在經歷 2022 年崩盤挫折後，美股今年開局強勁。CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「顯然 Meta 財報出人意料地優異，推動股市走高，投資人也猜測聯準會已完成或接近完成其升息週期而感到鼓舞。」

花旗分析師表示，儘管基本面表明美國經濟正走向衰退，像是美債殖利率曲線仍然倒掛，採購經理人指數 (PMI) 仍處於萎縮區域，但該行認為美國經濟衰退的可能性僅有 60%，美股可能也不會因此再創新低。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主