華爾街知名空頭分析師：美企財報糟糕 近期美股反彈可能只是假象

美國聯準會週三如預期宣布升息 1 碼，最新利率聲明暗示升息週期接近尾聲，美股歡欣上漲。然而，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席股票策略師 Mike Wilson 卻表示，與美企財報相關的失望情緒持續擴大，近期美股反彈可能僅是假象。

Wilson 在接受採訪時表示，目前到處都充斥令人失望的業績財報，是很長一段時間以來看到的最糟糕的財報季之一。

他指出，企業業績表現糟糕，只比擔心的要好一些。他比喻，這就像是一場龍捲風席捲了你的房子，而你還在慶幸它只摧毀了臥室。

標準普爾 500 指數在 1 月份上漲超過 6%。以科技股為主的那斯達克 100 指數也上漲近 11%，創下去年的 7 月以來最佳月度表現。

然而，Wilson 表示，企業利潤率正在下降，許多投資人一昧地在相信情況會好轉，這並不是一個很好的投資概念。

分析師估計，標準普爾 500 指數成分股公司的今年的每股盈餘預計將持平於每股 223.1 美元，低於先前的預估。

Wilson 說道，美股 1 月份的反彈誘使人們相信目前看到的與實際情況不同。進入新的一年，人們會想著最壞的情況已經過去了，然後回來買入所有在年底受到重創的股票，所以才有如今的大幅反彈。

他認為，事實上，近期的價格走勢更多是反映了 1 月的季節性效應，以及去年 12 月底和殘酷一年之後的空頭回補。

Wilson 表示，Fed 不願轉向更鴿派的立場，加上自 2008 年以來最嚴重的企業獲利衰退的現實，正在再度被市場錯誤定價，很可能會在短期內出現本輪熊市的最後一次下跌。

Wilson 日前就曾警告，市場現在仍然處於熊市的最後階段，標普 500 指數可能會再創新低：「熊市在最後階段總是可能愚弄投資人，總是最棘手的，我們一直高度警惕這種假象。」