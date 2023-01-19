美國科技業裁員一波接一波 分析師估五大天王獲利不妙

美國科技業裁員消息一波接一波，光是微軟、亞馬遜周三 (18 日) 宣布的裁員人數合計影響 2.8 萬人，削減疫情期間大幅膨脹的人力成本，分析師預估，未來幾個月內仍會傳出裁員消息，且五大科技巨擘第 4 季的獲利恐怕都萎縮。

科技股財報季即將登場，路透調查的分析師預料，美國五大科技公司第 4 季獲利可能無一逃過萎縮的命運，這當中又以臉書母公司 Meta(META-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 下降幅度最大。另外三家公司分別為蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

分析師已把五家公司的總營收預測調降至 5614 億美元，和 10 月的預估值相比下修幅度為 5%。

FactSet 資料則顯示，在標普 500 指數 11 個類股中，IT 產業的獲利預估下滑 9.5%，顯示大型科技公司仍是拖累整體獲利表現的主因。

科技業 Q4 財報不妙。(圖: AFP)

Ironhold 資本公司投資長 Siddharth Singhai 說：「我不期待聽見好消息... 至少未來三季可能都是如此。我認為會聽到更多裁員的消息。」

亞馬遜周三正式啟動裁員 1.8 萬人計畫，削減之前針對疫情需求而大量增加的人手，此舉呼應 Meta 在疫情後的組織調整，後者去年 11 月宣布裁減 1.1 萬人。微軟周三也宣布裁員 1 萬人。

在 2020 年和 2021 年期間，五大科技公司員工薪資平均分別調漲 45% 和 20.5%，以蘋果的調幅最溫和。

Wedbush 分析師 Dan Ives 預測，科技業整體而言可能還會再裁員 5-10%，他們當中許多公司之前慷慨撒錢的程度，就像 1980 年代的搖滾巨星。

科技五巨擘 Q4 財報將登場

亞馬遜預定美東 2 月 1 日盤後公布上季財報，市場預估獲利將重摔 38%，營收也將創逾 22 年以來最小增幅。Meta 也將在同日公布財報，分析師預估營收將下滑 7%，創史上最差紀錄。

微軟預定 1 月 24 將公布財報，分析師預測其營收僅成長 2.4%，將是 24 個季度以來最慢增速，上季獲利估將減少 9%。

蘋果將在 2 月 2 日公布財報，分析師估營收將出現 15 季以來首見下滑，反映供應商鴻海 (2317-TW) 鄭州廠騷動事件的影響。

Alphabet 也將在 2 月 2 日公布財報，營收成長可能下降到 10 年低點。該公司同樣正在放慢聘僱腳步和削減成本。

為了支撐股價，分析師認為科技巨擘今年可能砸錢執行庫藏股計畫。五家公司股票去年跌幅介於 20% 至 60% 不等，超過大盤將近 20% 的跌幅。根據截至去年 9 月的資料，五家公司合計現金和約當現金超過 1100 億美元，以亞馬遜最充裕， Meta 手頭現金最少。