追蹤網站：2022年美科技業裁員人數為疫情以來新高

據《華爾街日報》援引 Layoffs.fyi 的數據報導指出，2022 年處於低迷狀態的美國科技業，共裁員超過 15 萬人，是疫情以來裁員速度最快的一年。

這一網站追蹤媒體報導和公司新聞稿中出現的裁員事件，並指出， 2022 年科技業的裁員人數，約達 2021 年全年的 10 倍，共 152366 人。相較之下，2021 年全年裁員 15023 人，而 2020 年 3-12 月的疫情期間，估裁員 80968 人。

在 2022 年，消費和零售是科技業遭裁員最凶的兩個部門，合計裁員約 40000 人。

在主要公司中，Facebook 母公司 Meta Platforms Inc.(META-US) 僅在 11 月，就宣布裁員 1.1 萬人，而亞馬遜 (AMZN-US) 的裁員人數約為 1 萬人。

這些數字是粗略的估計，並未涵蓋所有企業的裁員，但反映出許多大型科技公司的趨勢。

雖然科技公司招聘人數減少，但有跡象顯示美國整體勞動力市場依然具有韌性。就業報告顯示，許多被裁的科技企業員工正快速找到新工作。

根據 ZipRecruiter 對新員工的調查顯示，在最近被科技公司裁員或解雇後獲得聘用的員工中，約 79% 的人是在開始找工作的 3 個月內找到了新工作。