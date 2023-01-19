中國消費者來了 Burberry等精品業者前景看好

先前因中國防疫封控，精品業者的業績大受打擊，如今隨著中國放寬防疫限制，Burberry 、歷峰集團 (Richemont) 等集團可望受益。

根據英國和瑞士精品及珠寶品牌 Burberry 和 Richemont 發布的第三季財報，顯示中國封控仍是持續的不利因素。

Burberry (BURBY-US) 第三季營收 7.56 億英鎊 (9.34 億美元)，低於 FactSet 訪調分析師共識預期 8.05 億英鎊。第三季同店銷售上升 1%，部分原因是中國新冠疫情相關造成的中斷，若不含中國，同店銷售成長達 11%。去年同期的同店銷售上升 7%。

旗下擁有 Cartier 品牌的 Richemont (CFRUY-US) 集團第三季營收 54 億歐元 (58 億美元)，較去年同期營收 56.7 億歐元下降，且低於分析師預期的 56 億歐元。

Richemont 表示，除亞洲外，其所有地區的銷售額都成長，而亞洲主要受中國表現不佳的影響，因為當地防疫封控影響到店人數且增加人力配置的難度。

儘管全球大多數生活恢復常態，但當季中國仍奉行嚴格的清零政策，挫傷全球企業，例如蘋果 (AAPL-US) 供應鏈受到影響，以及精品零售商也因購物困難而遭受打擊。

中國近幾周政策大轉彎，大幅放寬防疫措施，令投資人大為振奮，因為他們相信當初受封控措施打擊的企業，很快將撥雲見日，看到顯著改善。

Jefferies 分析師 Flavio Cereda 周三研究報告寫道，儘管中國現今仍動盪，歐美也將看到更嚴峻的競爭，但 12 月 (以及某程度上的 1 月) 客流量和業務中斷程度可能已是過去。

RBC 資本市場分析師 Piral Dadhania 寫道：「由於 Burberry 第三季業績未達預期，大部分與中國和亞太地區有關，市場可能將此失誤視為暫時事件，預期 2023 將會改善。」

Burberry 維持其近期和中期財務展望，也帶動市場部分樂觀情緒。Burberry 財務長 Julie Brown 表示：「在中國重啟邊境和放寬防疫限制後，現在判斷近期影響還太早，但我們對中國市場的復甦和中期潛力充滿信心。」

Burberry 的美國存託憑證 (ADR) 周三上漲 3.69%，而 Richemont 的 ADR 上漲 0.13%。