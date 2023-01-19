Evercore：去年通膨數據對市場的影響 大於Fed聲明或重要官員發言

Evercore ISI 研究指出，去年迫使聯準會 (Fed) 走上激進升息之路的通膨數據，對市場的影響大於央行的任何行動或是重要官員的評論。

Evercore ISI 經濟學家 Peter Williams、Krishna Guha 和 Gang Lyu 去年進行這項研究，他們發現，去年發布消費者物價指數 (CPI) 後，對美國短期公債走勢的平均影響，是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 發布聲明後的兩倍。

經濟學家表示，每次 CPI 發布前後，市場波動都非常明顯，這反映出去年通膨的嚴重程度，以及這些數據如何改變聯準會的政策前景。

2022 年美國通膨率急劇上升令央行措手不及，Fed 起初把物價壓力激增歸咎於疫情相關的暫時性因素，在發現政策已落後曲線後，才展開前所未有的激進升息行動，使利率從去年 3 月接近零的水平，到年底大幅上升到 4.25%-4.5% 區間。

上述研究發現，聯邦公開市場委員會（FOMC） 聲明和 Fed 利率會議結束後的記者會，對美國短期公債和股票市場的影響有所不同，相較於記者會，FOMC 聲明對債市的打擊最大，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會上解釋央行行動時，則是對標普 500 指數產生較大影響。

Fed 會議紀錄也有其影響力，但與 FOMC 聲明和鮑爾記者會相比，影響程度較溫和。

研究指出，這是因為 FOMC 聲明和記者會所傳達的觀點，通常較有限也比較集中，會議紀錄則會釋出大範圍的預測和意見，因此更能給出鴿派詮釋。

觀察個別決策官員，Fed 主席鮑爾、副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 和紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 的發言對市場具有顯著影響，被視為超級鷹派的 Fed 理事華勒 (Christopher Waller)，發言也常常牽動市場。

雖然剩下 11 位地區聯準銀行總裁的發言頻率，比理事會成員和紐約聯準銀行總裁還要更高，但這項研究沒有針對他們的市場影響力進行排名。

地區聯準銀行總裁時常針對經濟和貨幣政策問題提出範圍較大的觀點，部份央行觀察人士擔心，過於頻繁的發言頻率可能會混淆重要官員試圖向市場傳達的訊息。

展望未來，隨著通膨觸頂，加上聯邦資金利率進入限制性區間，Evercore ISI 認為驅動因素將有所轉變，市場對於政策和經濟數據的感受有可能會下滑，或是轉向對經濟成長的擔憂，而非通膨。