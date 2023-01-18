微軟將裁員1萬人 相關支出估影響Q2每股獲利減少0.12美元

微軟周三（18 日）表示，將在 2023 會計年度第三季末（3 月 31 日）前裁員 1 萬人，約占員工總數的 5%，為應對營收成長放緩。此外，微軟此裁員將支出 12 億美元相關費用，預估將讓 2023 會計年度第二季每股獲利減少 0.12 美元。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.22%，每股暫報 240.87 美元。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在給員工的備忘錄中表示，客戶希望「優化他們的數位支出，用更少的錢做更多的事」，並「保持謹慎，因為全球一些地區經濟正處在衰退之中，而其他地區也預期步入衰退」。納德拉前一天曾警告，該產業正在經歷一段放緩時期，需要進行調整。

至於第二季提列 12 億美元的費用，微軟表示這筆錢將用在資遣費、硬體組合變化以及隨公司提高辦公場所密度而整合房地產租賃的成本。另外納德拉還在備忘錄中提到，儘管公司正在裁撤一些領域的職位，但公司將繼續招聘「關鍵策略領域」的人才。

微軟將於下周二（24 日）公布 2023 會計年度第二季財報，外界預估該公司營收僅成長 2%，可能創下 6 年來最慢營收成長。過去十年，微軟雲端運算產品推動成長復甦，但目前就連該項業務成長也開始減速。

華爾街分析師此前一直預測，微軟今年將備感壓力。該公司在過去幾次經濟放緩期間都沒有大規模裁員。華爾街投行古根漢（Guggenheim）對微軟股票的看法越來越悲觀，將該股評等自「中立」降至「賣出」，並設定新目標價每股 212 美元，較現行股價隱含跌幅約 12%，理由是大企業與小公司的軟體需求均在惡化。