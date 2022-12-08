美國科技業勞資新戰線：在家工作vs回辦公室

Snap (SNAP-US) 勞雇出現新紛爭：究竟遠端工作好，還是進辦公室好？

公司管理層希望員工每周至少進辦公室 3 天，而普通員工則希望繼續在家工作。

根據 Snap 上個月對員工發出的備忘錄，管理層希望員工 80% 的工時能在辦公室，該政策將於 2 月開始運作。該公司執行長 Evan Spiegel 表示，該政策可讓公司發揮「全部潛力」，且讓員工實現「集體成功」。

因應經濟不景氣，企業不斷縮編團隊並戮力將現場人力的效益最大化。事實上，市場調研機構 IDC 估計，採用「被動和策略混合工作模式」的大型公司 2024 年將因工作流失和團隊表現不佳，導致營收損失 20%。

無獨有偶，AI 大數據軟體平台 C3.ai (AI-US) 執行長 Tom Siebel 也持類似看法，他稱自家員工已經返回辦公室一年了。「大家必須親自互動，才能有效地協作。」

因新冠疫情而在家工作數年後，科技業高層認為，會有越來越多雇主要求員工返回辦公室。

BOX (BOX-US) 執行長 Aaron Levie 表示：「你會看到越來越多雇主要求員工至少每周返回辦公室 4 天，大家聚在一起工作、面對面討論真的非常重要。」

Rapid 行銷長 Paul Friesen 提倡每周進辦公室 3 天，他說：「我們重視員工聚在一起這件事，彼此協作並親自推動生產成果，但同時也了解全球工作環境的新型態，必須在辦公室、居家辦公和遠程體驗之間平衡。」

