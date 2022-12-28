調查：勞動力市場吃緊 美國失業科技業人才迅速找到新工作

根據 ZipRecruiter 最新的調查顯示，隨著勞動力市場吃緊，大多數遭解雇科技業員工，很快就找到工作。

針對截至 10 月中為止 6 個月期間邁入新工作的 2,550 名美國居民的調查顯示，遭解僱的科技業受薪員工中，約近 4 成在開始找工作後不到 1 個月就找到了新工作。

ZipRecruiter 首席經濟學家 Julia Pollak 表示，儘管科技業普遍裁員、凍結招聘和削減成本，但許多科技業員工仍然能夠迅速找到就業機會，因為他們仍擁有最搶手的技能。

目前美國職位空缺數為 1,030 萬個，低於歷史最高水準，但遠遠超過美國失業人數，就業機會依舊充足。

ZipRecruiter 的數據也顯示，娛樂和休閒、運輸和貨運以及製造業等其他產業的員工，在離職後也能夠很快找到新工作。

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Jennifer Lee 表示，科技業並非整個勞動力市場的風向球。她表示，新冠疫情帶動電商產業的繁榮發展，並刺激科技業招聘活動，雖然科技公司現在陷入裁員風暴，但其他產業仍深受人力短缺所苦。

高盛經濟學家也解釋，從歷史經驗來看，雖然科技業時常出現裁員人數暴增的情況，但往往不是廣泛勞動力市場惡化的先行指標。

他們預估，隨著遭到解僱的員工以相對較快的速度找到新工作，總勞動力需求下滑主要將源自於職位空缺數減少，而非失業率上升。