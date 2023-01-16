強美元已近尾聲？做空美元轉為熱門交易

由於預計聯準會將放慢升息步伐，投資者正在拋售美元。

加拿大帝國商業銀行駐香港策略師 Patrick Bennett 表示，今年才過去兩周，但去年「買入美元」的熱門交易，似乎已快速轉為美元空頭。

他指出，看空美元的原因，除了聯準會升息預計放慢，還受到人們預計中國經濟逆轉的推動，因為中國比原先預期更早放鬆了防疫控管。

眾多華爾街投資銀行對美元的態度已經大轉向，包括摩根資產管理及高盛的基金，均預測聯準會很快放慢升息步伐，交易員現在預計聯準會最終的利率峰值，已由 5% 降為 4.94%。

美元下跌之際，美國商品期貨交易委員會的數據顯示，槓桿基金已將日元空頭部位削減至 2021 年 2 月以來最低。他們還削減了對澳元的空頭，同時轉而持有紐西蘭元的淨多頭部位。

中國經濟活動的恢復，提振了對風險敏感貨幣的需求。澳洲國民銀行策略師 Rodrigo Catril 表示，隨著市場對聯準會即將暫停升息變得更有信心，美元面臨壓力，在風險情緒改善的情況下，人民幣升值對澳元等商品貨幣同樣重要。

此前高盛集團 Kamakshya Trivedi 等策略師表示，雖然美元可能仍會有幾輪走強，但「亞洲新興市場的貨幣可能會受益於它們與中國強勁增長的聯繫。我們的新預測表明，美元已經見頂。」