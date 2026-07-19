鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-19 13:21

台股上周五暴殺 2953.71 點，收在 42671.27 點，直接摜破季線支撐，永豐投顧表示，台積電法說未能滿足市場的高預期，本周指數區間看 40000 點至 45000 點，而台股交易員則提醒，新台幣偏弱、融資餘額仍處歷史高位、美股將有多個巨頭公布財報，以及韓股正處於去槓桿進程，短線的波動度相當考驗投資人的耐力。

台指期夜盤上周五在台股現貨急殺後展開反彈，上漲 877 點，漲幅 2.06%；台積電 ADR 下跌 2.77%，聯電 ADR 下跌 4.67%，日月光 ADR 下跌 2.78%，跌幅均較個股現貨來得輕，有機會在周一 (20 日) 展開反彈。但須注意的是台指期夜盤即使先行反彈至 43481 點，仍未超越台股現貨季線所在的 43525 點，季線攻防戰將是多頭反攻的第一關。

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不過從籌碼面來看，面對台股上周五 2953.71 點史上最大跌點，外資創下 1883 億元史上最大賣超，三大法人瘋狂賣超 2631.46 億元；融資單日大減 276.13 億元，融資餘額仍 5879.63 億元的高檔區，融資維持率降至 170.53%；法人快速減碼的龐大賣壓下，融資散戶遭到清洗，尤其先前漲多的被動元件和光通訊股，此波下殺跌幅大多超過 30%，甚至 40%，融資籌碼清洗首當其衝。

外資上周從台股集中市場再提款 3095 億元，不僅連 4 周賣超，合計更已賣超達 9454 億元，此反映新台幣接連創去年 4 月以來新低價位，而目前外資期貨淨空單已達 86189 口，創下歷史新高。

其中外資賣超張數最多的標的主要有主動統一升級 50(00403A-TW) 近 63 萬張、元大台灣 50(0050-TW) 達 32 萬張、主動統一台股增長 (00981A-TW)24 萬張、友達 (2409-TW)18 萬張、南亞 (1303-TW) 和 主動復華未來 50(00991A-TW) 均超過 15 萬張、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 達 12 萬張、凱基台灣 TOP50(009816-TW)7.7 萬張、群益台灣精選高息 (00919-TW)6.7 萬張，台積電 (2330-TW) 也遭賣超 6.6 萬張。

從技術面來看，台股上周五一舉跌破 4 萬 5、4 萬 4、4 萬 3 三個整數關卡，季線失守後，近 2 個月來的頸線位置在 42006 點，短期若無法守住，恐將進一步測試 5/20 的低點 4 萬點附近支撐。

上周五美股費半收跌 1.63%，陷入熊市區域，晶片股自近期高點回落至少 20%，隨著美股多家巨頭本周公布財報，若沒有強勁的強心針注入，恐怕築底回穩就還需要一段時間。

永豐投顧分析，台積電各項數據及展望都相當好，但先進製程建置初期良率低與折舊升高，以及新廠產能不足，導致獲利率承壓，未能滿足市場高預期，股價回檔。

在此同時，南韓市場處在去槓桿進程，靜待南韓金融市場穩定。