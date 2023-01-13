專家：金價漲至2,000美元後開啟下一輪牛市 並有望漲至5,000美元

前摩根士丹利副總裁、Michael Lee Strategy 創辦人 Michael Lee 表示，隨著通膨上升和美元走弱，金價在下一輪牛市中將有望達到每盎司 5,000 美元。

Lee 預測，如今正處在突破邊緣，金價可能上漲至 5,000 美元。他也表示，美元正接近觸頂。一旦看到美元逆轉，並且金價漲至 2,000 美元以上，就真的可以看到金價開始起飛。

「考慮到我們的印鈔數量，我不知道為什麼金價目前沒超過 4,000 美元。」Lee 暗示黃金是能對抗通膨的工具。他也表示，他將在他的投資組合中增加 15% 的黃金。

根據週四最新公布的消費者物價指數 (CPI) 數據顯示，美國 12 月 CPI 未季調年率為 6.5%，低於 11 月份的 7.1%。Fed 在去年將利率提高了 425 個基點，以遏制高通膨，美國通膨率在去年 6 月份達到了 9.1% 的高點。

Lee 表示，如果 Fed 未能控制通貨膨脹，那麼它將「撕裂社會」。「Fed 很可能在他們的限制性政策上走過頭，因為他們知道通貨膨脹的危險。」

Lee 認為，Fed 將會不得不壓制需求並引發經濟衰退，來使通膨降至設定的 2% 目標，並且不會去關注市場熊市趨勢。

盛寶銀行商品策略主管漢森 (Ole Hansen) 近日也表示，總的來說，預期 2023 年是個受經濟衰退和股市估值風險支持有利金價格的一年；央行利率最終達到峰值，加上美元走軟的前景和通貨膨脹率不會回到預期的低於 3% 水平，所有這些都提供黃金支持。

AuAg ESG Gold Mining ETF 經理史傳德 (Eric Strand) 上月表示，2023 年黃金將創下歷史新高，並開啟「新的長期牛市」，價格將超過每盎司 2100 美元，「自金融危機以來，所有中央銀行繼續在其儲備中增加越來越多黃金，並在 2022 年第 3 季創下新紀錄。」