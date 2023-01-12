日元強升 日媒報導央行將評估政策的副作用

日元周四 (12 日) 強升，因日本媒體報導，指日本央行將在下周會議上評估政策的副作用，這增加市場對日本退出寬鬆的預期。

在《讀賣新聞》報導稱，日本央行將在下周的政策會議上審查其貨幣寬鬆政策的副作用，並可能採取額外措施，糾正殖利率曲線的扭曲後，日元兌美元在亞洲早盤交易中上漲近 0.7% 至 131.58，午盤進一步來到接近 131.48 的水準。

此前，日本央行在 12 月出人意料外，調整了債券殖利率控制區間，但此舉未能解決央行大規模購買債券所導致的債券市場扭曲問題。

馬來亞銀行外匯研究和策略區域主管 Saktiandi Supaat 表示，這一報導增加了人們對日元的多頭情緒，對於央行可能上修通膨目標，以及即將換由新總裁接手，這都助長了政策可能轉變的預期。

日本央行總裁黑田東彥上個月表示，央行 12 月的政策調整不是退出貨幣寬鬆政策的開始，而是使其更具可持續性的一種方式。

澳洲聯邦銀行策略師 Carol Kong 發布報告認為，對日本央行退出超寬鬆政策的預期，仍將是美元兌日元的阻力，日本 10 年期國債期貨和互換利率也維持在略低於 1% 的高位，表明市場預期日本央行將進行更多的鷹派政策調整。

在對政策轉向的預期下，日元已較 10 月份的最低點上漲約 15%。