多數亞幣走平 日元上漲 因政策面有望轉向

由於擔憂潛在的經濟衰退，以及中國在放鬆防疫後感染病例激增，市場情緒低迷，周一 (19 日) 多數亞幣處平盤附近。不過，投資人近期押注日本央行可能會在通膨壓力下，改變政策方向，幫助日元走升。

有報導稱，日本政府有意趁著明年央行總裁換人之際，調整央行的通膨目標，使其更具彈性，從而修改當前大規模寬鬆政策。這促使日元兌美元匯率上漲 0.4%，至 136.18。

全球央行今年進入升息周期，對日元帶來了沉重壓力，這反過來又加劇了目前處於 40 年來高位的日本通膨，對今年日本經濟帶來打擊。

現在的焦點是周二日本央行的年度最後一次會議，儘管人們普遍預計，央行將繼續把利率維持在超低水準，但有關基調可能轉變的任何評論都將受到密切關注。

韓元周一也呈漲勢，財政部長秋慶鎬表示南韓的經濟衰退將在 2023 年年中觸底後，韓元上漲 0.8% ，至 1300.31 韓元兌 1 美元。

韓元也是近幾個月表現最好的亞洲貨幣之一，從 10 月觸及的 13 年低點反彈。南韓經濟雖受到主要貿易夥伴中國經濟疲軟的打擊，但財政部長的評論表明，2023 年可能會復甦。

大多數其他亞洲貨幣兌美元匯率變動不大，在聯準會上周表示打算在短期內繼續升息後，美元保持穩定。受到歐元和英鎊在各自央行發出強硬信號後走強的壓力，美元指數周一亞洲時段下跌 0.1%，報 104.60。