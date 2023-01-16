中國央行超額續作人民幣7,790億MLF 沒有「降息」

中國央行周一（16 日）宣布，展開人民幣（下同）7,790 億元中期借貸便利（MLF）操作和 1,560 億元公開市場逆回購操作，以維護銀行體系流動性合理充裕，滿足金融機構需求。

中國央行表示，7,790 億元 1 年期 MLF 中標利率為 2.75%，與上期持平；繼 8 月「降息」10 個基點以來，MLF 利率已經連續第五個月保持不變。另外，820 億元 7 天期和 740 億 14 天期逆回購操作的中標利率，分別 2.0%、2.15%。

Wind 數據顯示，周一 20 億元逆回購到期，周二 7,000 億元 MLF 到期。

招商宏觀的研究報告顯示，從央行調降 MLF 利率經驗來看，央行年初調降 MLF 利率的時點，大多落在 2 月，僅去年 1 月罕見「降息」。

招商宏觀認為，1 月未必是央行「降息」最佳時機。央行決定按兵不動，可避開春節、疫情等外部因素擾動，最大限度發揮政策效力。

招商宏觀並表示，本季央行的機率很高，市場無需過於悲觀。另從降息幅度來看，10 個基點或許是央行優先選擇。

與此同時，1 月通常是銀行「開門紅」放貸高峰。中國央行與銀保監會上周二聯合召開主要銀行信貸工作座談會，也要求各主要銀行「適度靠前發力」。考慮到銀行息差面臨較大壓力，央行適度延後 MLF「降息」操作，有利於促進信貸供求雙方利益平衡。

招聯首席研究員董希淼則說，央行周一加量續作 MLF，有助於維護春節期間市場流動性合理充裕，穩定市場信心和預期，保障金融市場平穩運行。