美股重點新聞摘要2023年01月12日

今日操盤前瞻

費城聯準銀總裁 Patrick Harker 發言 (2023 年 FOMC 投票委員)

中國、美國 12 月 CPI、美國上週失業金數據

台積電 (2330) 法說

鴿派訊號！波士頓 Fed 總裁傾向支持下回升 1 碼

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週三 (11 日) 透露，她現階段傾向支持 1 碼，但這非常依賴於數據。閱讀全文...

傳蘋果考慮 2025 年推出首款搭載觸控螢幕的 MacBook Pro

據彭博報導，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮開發具有觸控螢幕的 MacBook，這項重大更新有望在 2025 年推出的首款 OLED MacBook Pro 上看到。閱讀全文...

蘋果高階 iPhone 15 傳取消實體按鍵 Cirrus Logic 大贏家

天風國際知名分析師郭明錤週三 (10 日) 推文透露，蘋果即將推出的高階版 iPhone 15 將取消實體按鍵，音訊晶片大廠 Cirrus Logic 為大贏家，而蘋果最快將在 2024 年底前也將推出 OLED MacBook，中光電將顯著受益。閱讀全文...

不是南韓 傳特斯拉選擇在印尼建造百萬產能車廠

《彭博》週三 (11 日) 引述知情人士的話報導，特斯拉 (TSLA-US) 即將就在印尼建設產能 100 萬輛的生產設施達成初步協議，印尼投資部長證實與特斯拉的談判。閱讀全文...