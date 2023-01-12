〈紐約匯市〉觀望美CPI數據 DXY近持平 歐元觸7個月高點

觀望美CPI數據 DXY近持平 歐元觸7個月高點 (圖：AFP)
觀望美CPI數據 DXY近持平 歐元觸7個月高點 (圖：AFP)

在美國公布最新通膨數據，提供更清晰的利率前景之前，交易員保持謹慎態度，美元指數周三 (11 日) 幾乎持平，歐元兌美元盤中再觸七個月高點，隨後於狹幅區間震盪。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.03%，至 103.27。

自去年 9 月觸及 20 年高點以來，美元指數已貶近 12%，因數據顯示聯準會 (Fed) 的升息措施正在發揮預期效果，使經濟和通膨降溫。

投資人密切關注周四 (12 日) 美股盤前公布的美國消費者物價指數(CPI)。期貨市場定價顯示，市場現在預估 Fed 下月升息 1 碼的機率約 75%，目標利率料在 6 月達到 4.947%，然後在 12 月回落至 4.465%。

ANZ Research 分析師表示，Fed 官員仍堅持不會太快降息，但市場押注年底前將全面放寬政策，若這些預期被排除在外，則美元遭遇的阻力就可能減弱。

歐元兌美元盤中升抵 1.0778 美元，再創七個月新高，截稿前升逾 0.2% 至 1.0760 美元。

因歐洲央行官員表示需要更多升息才能使通膨回到目標水準，加上天氣轉暖，投資人對歐元的信心也隨之升高。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師 Isabella Rosenberg 表示，雖然歐元受惠於歐元區經濟成長前景改善，但之所以缺乏資金流入，可能是受與天然氣供應限制有關的持續性風險所致。

在暖冬和庫存健康的背景下，天然氣價格已跌至近一年半來最低水平，但烏克蘭戰爭導致供應中斷的風險依然存在，Rosenberg 認為，除非全球成長背景出現實質改善，否則美元下行空間將繼續受限。

中國重新開放的消息繼續提振市場情緒，為亞洲貨幣帶來支持。離岸人民幣兌美元升近 0.3%，至 6.7648 人民幣兌 1 美元，盤旋在五個月高點附近。

澳幣兌美元升 0.3% 至 0.6908 美元。最新數據顯示，澳洲 11 月通膨年增率升至 7.3%，為央行留下進一步升息空間。

Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，高於預期的澳洲 CPI，和央行已迅速且輕鬆打贏這場通膨戰役的說法互相矛盾。

截至台灣時間周四 (12 日) 約 6:00 價格:

  • 美元指數報 103.2268。-0.0665%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0757 美元。+0.2143%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2150 美元。+0.0165%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6909 美元。+0.2467%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3419 加幣。-0.0596%
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 132.43 日元。+0.1513%

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+24.78%

$12,478

原投組報酬率

+19.37%

$11,937

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    六角

    2732

  • 20%

    光罩

    2338

  • 10%

    新盛力

    4931

  • 10%

    施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞