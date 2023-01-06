Wedbush分析師：裁員將為科技股反彈添動能 蘋果是首選

科技業近月裁員聲不斷，繼 Salesforce(CRM-US) 之後，亞馬遜 (AMZN-US) 也宣布擴大裁員。Wedbush 分析師 Daniel Ives 指出三項因素將帶動科技股今年反彈，裁員便是其中一項，而蘋果是他今年的首選標的。

科技股去年跌勢慘烈，那斯達克綜合指數全年跌幅達 33%，其中蘋果 (AAPL-US) 下跌 26%，特斯拉 (TSLA-US) 和 Meta(META-US) 分別跌 65% 和 64%。

導致科技股崩跌的主要原因有三，首先是對經濟衰退的擔憂，促使資金從成長股流向價值股，再來是投資人擔心企業削減 IT 支出，最後是隨著企業安排員工在家上班，對軟體服務的需求也因此下滑。

儘管如此，Ives 仍對科技業前景抱持樂觀態度，看好科技股今年反彈 20%，除了認為裁員對股價有利，聯準會 (Fed) 升息路徑以及更好的 IT 支出前景也是箇中原因。

Ives 說：「我們認為裁員是有利的，因為投資人希望這些企業管理層在不確定的總體經濟環境下保持獲利，在我們看來，這是穩定股價的第一個主要步驟。」

他以 Meta 作為例子。自從去年 11 月 9 日宣布裁員逾 1.1 萬人以來，Meta 股價已漲約 25%，除了裁員，執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 也宣布凍結招聘和削減可自由支配支出。

整體來說，Ives 預估科技業將裁員 5% 至 10%。

關於央行升息路徑，Ives 預測 Fed 有望在夏季前放寬激進升息步調，這將有助於提振投資人對科技股的信心。

最後，Ives 談到他和一些企業資訊長的對話，雖然他們預估支出仍會減少，但不會像市場參與者剛開始預測那樣急劇下滑。

Ives 在雲端領域的首選是 Salesforce 和微軟 (MSFT-US))，但整體而言，蘋果 (AAPL-US) 仍是他的首選，雖然有跡象顯示經濟正在放緩，但他預期需求仍將維持強勁。