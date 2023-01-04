客戶支出謹慎 Salesforce計劃裁員10%、收掉部分辦公室

雲端軟體巨擘 Salesforce 周三（4 日）表示將裁員 10%，同時關閉部分辦公室，作為公司重組計畫的一部份。Salesforce 在經濟衰退前雇用太多員工，同時客戶在支出方面變得更加謹慎，此次裁員決定使其成為最新一家在充滿挑戰的經濟形勢下削減成本的公司。

Salesforce 在一份監管文件中表示，公司的目標是在 2024 會計年度結束前基本完成勞動力重組，另外還將在一項預估於 2026 會計年度完成的計畫中減持房地產。

Salesforce 執行長 Marc Benioff 周三在給員工的一封信中表示，經濟環境仍具有挑戰性，公司客戶在做出購買決定時採取更為謹慎的態度。另外，隨公司營收在新冠疫情期間快速成長，雇用了太多員工導致現在經濟衰退時面臨窘境，將對此負責。

Benioff 還在信中提到，許多受影響的員工將在下一個小時內收到資遣通知，至少會拿到 5 個月的資遣費、醫療保險、職業資源和其他福利，而美國以外的員工也會獲得符合當地就業法律的類似支持。

Salesforce 表示，這次裁員將使公司損失 14 至 21 億美元，其中多達 10 億美元的損失將在 2023 會計年度第四季提列。

在 Salesforce 宣布裁員消息之前，IT 諮詢公司埃森哲（Accenture）(ACN-US) 上月曾警告，隨著客戶推遲業務改善項目，尤其是在零售業，其諮詢業務將放緩。

截稿前，Salesforce(CRM-US) 盤前股價上漲 3.21%，每股暫報 139.11 美元。由於去年利率上升和對美國可能出現經濟衰退的擔憂引發科技股普遍拋售，該公司市值幾乎縮水一半。