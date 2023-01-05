傳亞馬遜裁員人數從1萬增為1.7萬 科技巨擘近期最大規模

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，亞馬遜這波總裁員人數從原本規劃的 1 萬人增加到超過 1.7 萬人，在科技巨擘紛紛裁員之際，這可能是迄今宣布最激進的精簡措施。

總部在西雅圖的亞馬遜去年 11 月表示，將從辦公室職員裁減人力，主要鎖定裝置、人資和零售部門。當時預估總裁員數約為 1 萬人，而且去年就陸續進行。

但知情人士如今透露，人數可能有變，總裁員人數恐怕超過 1.7 萬，未來幾周內將完成。

亞馬遜截至去年 9 月共聘僱 150 萬人，大部分為倉儲人員，據悉這波裁員主要集中在辦公室層級。

亞馬遜是疫情下的最大受惠者之一，網路購物、生鮮事業和雲端運算都出現高漲的需求，為此亞馬遜大舉增聘人手，並將物流網擴大為兩倍。

但隨著疫情紅利消退，消費者逐漸回流實體店面，亞馬遜也開始啟動一連串的撙節措施，收掉不賺錢的事業。

從去年春季到夏季期間，亞馬遜就開始展開小範圍的減支計畫，包括關閉實體店面和 Amazon Care 等業務，之後全面凍結人力，到了年底更宣布大規模裁員。

亞馬遜 (AMZN-US) 去年市值腰斬，為網路泡沫化以來最高一年。該股進入新的一年仍欲振乏力，周三 (4 日) 收低 0.79% 至每股 85.14 美元，最新市值約為 8685 億美元。