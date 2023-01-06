幣圈餘震不斷 Silvergate銀行賤賣資產應付擠兌、Genesis考慮聲請破產

FTX 倒閉出現最新受害者，美國重押加密貨幣的 Silvergate 銀行去年第 4 季面臨擠兌，為了滿足 81 億美元的提領要求，不惜賠錢變賣資產，消息導致 Silvergate 周四 (5 日) 暴跌 43%，並引發幣圈風波可能蔓延到美國金融界的擔憂。加密貨幣經紀商 Genesis 同日傳出裁員 30%，且正考慮聲請破產保護。

Silvergate 周四提前發布部分財報內容，顯示第 4 季與加密貨幣相關的存款銳減 68%，為了滿足客戶提款需求，Silvergate 賣掉資產負債表上的債券，因此蒙受 7.18 億美元損失，損失金額已超過該行至少 2013 年以來的獲利總和。

這家美國最大力押注的銀行業者已經裁員 40% 或 200 人，並縮減相關業務，包括延後推出自家數位貨幣，以及減記用於購買臉書技術的 1.96 億美元。

富國銀行分析師 Jared Shaar 說，Silvergate(SI-US) 似乎遇上「最糟的情況」。該股周四收盤暴跌 43% 至每股 12.57 美元，過去三個月來共下挫 84%。

Silvergate 服務從事加密業務的公司，包括存款業務，並扮演投資人和加密幣交易所之間的中介角色，FTX 和旗下公司在該銀行的存款約 10 億美元。

FTX 帝國轟然倒下、創辦人 SBF(全名 Sam Bankman-Fried) 在巴哈馬遭逮捕並引渡回美受審，這一連串發展正在銀行業部分領域掀起漣漪。雖然聯邦主管機關表示，廣大金融體系大致上不受影響，但各界仍呼籲當局能避免類似事件重演或出現更多受害人。

美國三大監管機關本周稍早警告銀行業，不能讓不受控制的風險進入銀行體系，針對所有新合資企業的申請，主管機關會放慢腳步仔細審核。

FTX 強震造成的動盪不斷，華爾街日報 (WSJ) 周四引述熟悉內情人士報導，Genesis Global Trading 已裁員三成，且正在考慮聲請破產保護，目前已聘請 Moelis 投資銀行評估各種選項。

去年夏天在三箭資本 (3AC) 被迫清算之後，Genesis 曾裁員兩成，執行長 Michael Moro 因而下台，再加上這次裁員，Genesis 員工數剩下 145 人。

哥倫比亞商學院、曾在三大銀行擔任策略長的 Todd Baker 表示，Silvergate 至少短期內免於破產，但種種問題顯示，重押加密貨幣的銀行在風險和波動控管方面有危險，如果想要繼續經營下去，終究必須放棄加密貨幣優先的模式。