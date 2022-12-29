科技股重挫+衰退擔憂增 亞馬遜今年流失半數市值

對於大型科技股來說，2022 年是殘酷的一年，對亞馬遜 (AMZN-US) 來說尤其艱難。

這家大型電商股票正創下自網路泡沫破滅以來最糟的一年。該股在 2022 年下跌 51%，創 2000 年以來的最大跌幅，當年它暴跌 80%。在高市值的科技公司中，只有下跌 68% 的特斯拉 (TSLA-US) 和下跌 66% 的 Meta (META-US) 表現更差。

亞馬遜市值已從年初的 1.7 兆美元縮水至約 8340 億美元。該公司在上個月跌出兆美元俱樂部。

亞馬遜的許多不幸與經濟宏觀環境有關。飆升的通貨膨脹和不斷上升的利率，促使投資人遠離成長型股票，轉投高獲利率、現金流穩定和股息殖利率高的公司。

但投資人退出亞馬遜也還有其他理由。該公司正在應對銷售放緩的問題，因為有關後疫情電商持續繁榮的預測並未實現。在疫情最嚴重的時候，消費者依賴亞馬遜等線上零售商購買從衛生紙、口罩到庭院家具等各種商品。隨著銷售額飆升，推動亞馬遜的股價創下歷史新高。

隨著經濟重新開放，消費者逐漸恢復到商店購物以及在旅遊和餐廳等方面的支出，導致亞馬遜令人驚艷的營收成長消退。由於面臨與通貨膨脹、烏克蘭戰爭和供應鏈限制相關的更高成本，情況在今年年初變得更糟。

亞馬遜 CEO 賈西 (Andy Jassy) 於 2021 年 7 月接替創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 掌舵，他承認該公司在努力跟上疫情時期的需求時，雇用太多員工並過度建設倉庫網絡。之後已暫停或放棄開發一些新設施的計畫，並在第 2 季開始縮減其員工人數。

他還開始對公司開支進行全面審查，導致一些方案被關閉，並凍結了公司員工的招聘。上個月，亞馬遜開始進行其史上規模最大的裁員，目標多達 10000 人。

即使是亞馬遜的雲端計算部門，通常是投資人的避風港，在第 3 季也創下史上最弱的營收成長。

展望 2023 年，部分分析師調降了預期，理由是持續的宏觀利空以及線上零售和雲端計算的持續疲軟。

Evercore ISI 分析師馬哈尼 (Mark Mahaney) 在 12 月 18 日的一份報告中調降了對亞馬遜 2023 年的預期，預計全年零售銷售總額成長率為 6%，低於之前預計的 10%。他將亞馬遜網絡服務 (AWS) 年度營收成長預期從 26% 下修至 20%。

不過，他仍然看好亞馬遜的長期前景，稱其為「吃到飽式買進標的」，因為其業務種類繁多。他指出亞馬遜在零售、雲端和廣告領域的市占率不斷增加，明顯不受廣告隱私變化等風險的影響，而且它在雜貨、醫療保健和物流等領域的持續投資。