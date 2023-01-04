鉅亨美股雷達： 市場關注Fed會議紀要 蘋果要求供應商削減供應

美股重要看點：

美國聯準會 (Fed) 將公布去年最後一次的會議紀要。美今日將公布 ISM 製造業指數、JOLTs 職位空缺數。美國 10 年期公債殖利率來到 3.681%。美股期貨週三 (4 日) 上升，道瓊期貨漲 0.35%，標普 500 期貨漲 0.48%，那斯達克 100 期貨漲 0.71%。

美國聯準會 (Fed) 將在周三 (4 日) 公布去年最後一次的會議紀要，進一步說明為何央行擔心強勁的通膨將持續存在，並使終點利率高於原先預期。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上月會議結束後，決策者預估到 2023 年底的通膨將高於原先預期，對於利率必須升到 5% 以上才足以平抑通膨的觀點，意外獲得廣泛支持。

投資人現在預期，Fed 將在 1 月 31 日至 2 月 1 日的會議上回歸升息一碼，且聯邦資金利率料於 2023 年中達到略低於 5% 的高峰。

彭博美國首席經濟學家 Anna Wong 表示，12 月會議紀要可能表明，正是出自於對勞動力市場降溫不夠快的擔憂，才讓 19 名 FOMC 成員中的 17 位預估今年終點利率將高於 5%，與 11 月的鴿派會議紀要相比，這會是急遽轉變。

美國聯準會 (Fed) 前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 週二 (3 日) 指出，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 2022 年大舉升息後，美國爆發經濟衰退將是「最有可能」出現的結果。

面對美股暴跌遲遲不見盡頭，美國銀行 (BofA) 最新研究報告為投資人捎來喜訊，該行的一項指標是近五年來最接近觸發買入訊號的一次。

美銀的賣方指標 (SSI) 在 12 月下跌 33 個基點，目前距離觸發買入訊號僅 1.5 個百分比，是 2017 年以來最接近的一次。

美銀策略師表示：「我們更看好 2023 年的其中一個原因，是市場情緒在 2022 年大幅下滑。當華爾街策略師極度看空時，這會是一個看多信號，反之亦然。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 12 月 ISM 製造業指數，預估 48.5，前值 49

美國 11 月 JOLTs 職位空缺數 (萬)，預估 990，前值 1033.4

重要個股動態：

根據特斯拉日前公布數據，去年第四季交車量為 405,278 輛，創下單季最高紀錄，但交付量仍不如分析師原估的 420,760 輛。全年交車量為 131 萬輛，較前年躍增 40%，但交付量仍未達 50% 成長目標。全年產量則成長 47% 至 137 萬輛。

Baird 分析師 Ben Kallo 最近將特斯拉列為 2023 年的首選股，他維持該股「優於大盤」（outperform）的評等，並表示在特斯拉於 1 月 25 日公布財報之前，將持續買入該股。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

晶片製造商輝達（Nvidia）和電子製造商鴻海（富士康）(2317-TW) 周二（3 日）宣布合作開發自駕汽車平台，將生產基於輝達 Drive Hyperion 自駕平台的電動車。

輝達表示，此次合作將使其能擴大努力，以滿足對自駕和聯網汽車晶片日益成長的需求。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

日經新聞周二（3 日）援引蘋果多家零組件供應商消息表示，由於需求疲軟，蘋果公司已告知多家供應商第一季減少 AirPods、Apple Watch 和 MacBook 零組件生產。蘋果盤中股價下跌近 4%，市值跌破 2 兆美元，蘋果這最後一家 2 兆美元市值俱樂部成員，也沒能保住該市值水準。