輝達攜手鴻海 打造自駕汽車平台

晶片製造商輝達（Nvidia）和電子製造商鴻海（富士康）(2317-TW) 周二（3 日）宣布合作開發自駕汽車平台，將生產基於輝達 Drive Hyperion 自駕平台的電動車。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 盤中股價下跌 2.56%，每股暫報 142.53 美元。

台灣代工製造商鴻海表示，將生產基於輝達 DRIVE Orin 晶片的汽車電子控制器（ECU），該晶片專門用於聯網和自駕汽車的運算，未來將供應全球汽車市場。

輝達表示，此次合作將使其能擴大努力，以滿足對自駕和聯網汽車晶片日益成長的需求。輝達汽車業務副總理 Ali Kani 表示，輝達已與鴻海合作協議，將生產基於輝達 Drive Hyperion 自駕平台的電動車。

與此同時，Kani 還宣布與南韓汽車製造商現代汽車（Hyundai）、中國汽車製造商比亞迪 (1211-HK) 與 Polestar 達成協議，允許在車內使用輝達的 GeForce Now 線上遊戲平台。此外，Kani 也說，賓士正在使用輝達的數位分身（Digital Twin）技術建立更高效的生產設施。

鴻海在美國俄亥俄州經營一家汽車製造商，該公司表示其電動車將安裝基於 DRIVE Orin 和輝達 DRIVE Hyperion 感測器的自動駕駛電子控制器。

鴻海替 Lordstown Motors(RIDE-US) 生產電動車並與 Fisker(FSR-US) 簽訂生產第二款車型「PEAR」的合約，同時該公司還替蘋果 (AAPL-US) 代工生產產品。