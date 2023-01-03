摩根大通：特斯拉交車數未達標 下修目標價

特斯拉 (TSLA-US) 正因其 2022 年的缺乏動力的表現而備受矚目。

這家電動車製造商股價在周二 (3 日) 盤前交易中下跌 5%，投資人對元旦公佈的第 4 季交車數據表現平平做出反應。

特斯拉第 4 季交車量環比增加 18% 至 40.5 萬輛，低於市場普遍預期的 41.8 萬輛。這個數字使特斯拉 2022 年的總交車量達到 130 萬輛，同比成長 40%，但低於公司所預期的 50% 成長率。

交車未達標只會加劇華爾街對特斯拉汽車需求的進一步擔憂；這也是導致股價在 2022 年螺旋式下跌 65% 的關鍵因素。

摩根大通分析師布林克曼 (Ryan Brinkman) 在業績疲軟後調降了特斯拉的獲利預期和目標價。

布林克曼認為特斯拉在 1 月發布財報時，應無法達到第 4 季獲利預期 1.19 美元。對於 2023 年，他預測每股獲利為 4.6 美元，低於之前的 4.84 美元。

這位分析師的目標價從 150 美元下修至 125 美元，並繼續將該股評為「減碼」。

他說，「除了對近期財務狀況的影響之外，從第 4 季成交量和定價低於市場預期的組合看到的另一個影響，是對股價成長的影響，這讓許多投資人相信該公司的單位銷量可能會超過 50% 的複合年增率，直到它成為世上最大汽車製造商。」

布林克曼指出，特斯拉管理層的展望是「在未來多年時間裡預計汽車交車量將實現 50% 的年均成長」，但「我們質疑該公司維持這種成長率的能力」。