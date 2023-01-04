蘋果要求供應商削減供應 盤中股價重挫近4% 市值跌破2兆美元

日經新聞周二（3 日）援引蘋果多家零組件供應商消息表示，由於需求疲軟，蘋果公司已告知多家供應商第一季減少 AirPods、Apple Watch 和 MacBook 零組件生產。蘋果盤中股價下跌近 4%，市值跌破 2 兆美元，蘋果這最後一家 2 兆美元市值俱樂部成員，也沒能保住該市值水準。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價受到消息影響下跌 3.79%，每股暫報 125.02 美元，市值報 1.989 兆美元。

有供應商表示，自截至 12 月末的季度以來，蘋果公司已經提醒，減少幾乎所有產品線的訂單，部分原因是需求疲軟。另有供應商提及，臨近年底的時候訂單減少，不過這種情況一直發生，所以並不怎麼擔心；也有供應商表示，情況非常混亂，出現持續的中斷和複雜情況。

上述消息凸顯，在全球經濟可能陷入衰退之際，消費電子產品的前景黯淡。第四季是至關重要的假日季度，蘋果的壞消息是意味著該領域的供需擔憂加劇。

最了解蘋果的分析師、天風證券的郭明錤在去年 11 月底時下修蘋果公司今年第四季 iPhone 出貨量預估約 20%，至 7,000 萬到 7,500 萬台。他認為，蘋果去年第四季的營收和每股獲利存在下行風險，當季 iPhone 營收可能明顯低於市場預期的 20% 至 30%，甚至更多。

蘋果在去年市值已經蒸發 1 兆美元，有專家認為，蘋果股價大跌與其 iPhone 14 系列銷量不佳有一定關係。一是 iPhone 14 基本款在晶片、相機、螢幕等參數上沒有明顯提升，讓很多消費者不買帳；二是今年以來全球智能手機市場整體也萎靡不振。

與此同時，蘋果還面臨著因為代工廠疫情導致的產能問題。有消息稱，蘋果正在考慮在今年的 iPhone 15 系列上調整機型配置和定價，以讓基本款更有吸引力，這個策略調整能否有效還未可知。而蘋果在高端市場也正在面臨著安卓手機廠商的進攻，尤其是在折疊手機賽道，專家認為如果遲遲未有相關產品，蘋果在高檔手機領域將被搶走一定的市占。