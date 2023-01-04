特斯拉去年和Q4交車量不及預期 盤中股價崩跌逾13%

美國電動車龍頭特斯拉周二（3 日）盤中股價跌逾 13%，創去年 4 月以來最大盤中跌幅，並刷新 2020 年 8 月以來盤中最低點 108.05 美元。此前該公司公布的去年第四季電動車產量和交車量以及去年全年交車量均創下新高紀錄，但受利率攀升、需求放緩等問題影響，表現不及市場預期。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價下跌 13.22%，每股暫報 106.88 美元。

根據特斯拉日前公布數據，去年第四季交車量為 405,278 輛，創下單季最高紀錄，但交付量仍不如分析師原估的 420,760 輛。全年交車量為 131 萬輛，較前年躍增 40%，但交付量仍未達 50% 成長目標。全年產量則成長 47% 至 137 萬輛。

一些華爾街分析師認為，特斯拉的交車成績低於預期給該公司帶來麻煩，不過也有其他人認為今年會有買入機會。

Baird 分析師 Ben Kallo 最近將特斯拉列為 2023 年的首選股，他維持該股「優於大盤」（outperform）的評等，並表示在特斯拉於 1 月 25 日公布財報之前，將持續買入該股。

Kallo 表示，雖然特斯拉去年第四季交車量不及預期，但卻超出自家的預期。他進一步指出，隨著柏林與奧斯汀的超級工廠持續提高產能，預估今年每季產量將成長約 20%。

高盛分析師表示，特斯拉的交付成績單報告是一個增量的負面因素，並認為特斯拉是一家「為長期做好準備」的公司。該投行在日前重申對該股「買入」（Buy）評等，表示在充滿挑戰的宏觀環境經濟下，讓汽車便宜將會是「成長的關鍵驅動力」。

分析師們表示，接下來的關鍵辯論將圍繞在汽車交付能否重新加速、利潤率以及特斯拉的品牌。

摩根士丹利分析師表示，他認為特斯拉股價的疲軟是「開了一扇買入機會的窗」。分析師在報告中表示，在宏觀經濟背景惡化、大眾消費無法負擔能力創歷史新高以及同業之間競爭加劇，所有車商在未來一年都有障礙需要克服。

然而在這種背景下，特斯拉有潛力擴大其在電動車競賽中的領先地位，因為他利用其成本和規模優勢，使自己在競爭中脫穎而出。

上個月特斯拉罕見推出折扣促銷以出清庫存，為了鼓勵在年底前交車，該公司接連推出兩次購車折扣，先是在 12 月初提供 3,750 美元的折扣，到了 12 月 22 日更一舉將折扣提高 1 倍至 7,500 美元，投資人對於特斯拉大打折扣感到不安，當天特斯拉股價應聲暴跌近 9%。與此同時特斯拉在去年底開始縮減在中國的產量。