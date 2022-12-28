新時代黑金：大數據成為兵家必爭之地，30%的產業年複合成長率！

一、大數據商機 30% 的年複合成長率

根據市調機構 Precedence Research 預估，數據分析市場規模將以超過 30% 的年複合成長率擴展，可望在 2030 年達到 3,463 億美元的市場規模。近年來在高速運算、5G 與人工智慧的加速應用下，企業不僅可透過大數據進行即時管理、簡化生產流程，同時也能分析客戶需求並加強營銷能力。目前大數據的用途有 3 大熱門應用。

二、生產自動化

大數據分析廣泛用於各類工廠中，將機器生產的流程進行資料採集與分析，從中偵測出瓶頸並進行優化，進而達到更高的產能；以半導體製程進入 5 奈米階段為例，晶圓製造日趨複雜，生產成本亦逐漸攀升，因此各家半導體公司開始導入大數據分析，藉由即時收集生產過程中各項數據，分析良率下降原因，再設定警示與管制法則，讓系統能迅速又有效地偵錯異常，朝向零缺陷的目標邁進。

三、零售銷售與數位廣告投放

大數據分析現已成為數位行銷的顯學，最好的證據就是瀏覽各大網站時那些不請自來的廣告，知道我們的喜好與需求；電商是最早利用大數據進行精準營銷的行業，再加上自身的便利性與成本優勢，使傳統零售商面臨極大的挑戰，為了保有顧客留存率，傳統零售商也積極運用大數據分析，不僅能了解實體門市所屬地區之消費者偏好，也藉此發展線上商城，甚至是跟廣告科技公司合作，推出零售媒體聯播網，拓展事業版圖。

四、智慧醫療

為了因應與病毒共存的時代，各國在智慧醫療的佈署出現加速發展的趨勢，「醫療網」儼然成形。透過個人健康狀態資料的收集、分析與轉譯加值，可以導入自動化醫護流程改善病患體驗，此外，通訊技術的升級使得偏遠地區的數據收集更加便利，有易預估醫療資源，讓精準醫療服務能更有效地分配與執行。(前往完整大數據產業參考資料 & 概念股資訊)

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