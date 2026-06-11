鉅亨研報 2026-06-11 14:04

一、利率高檔環境下，投等債再度成市場焦點

【ETF觀察】00985D 首次配息揭曉！投等債迎來布局時機？背後優勢還沒完全反映？ (圖:shutterstock)

隨著市場持續關注聯準會降息步調、美國通膨走勢以及全球經濟前景，資金配置策略也出現變化。過去低利率時代，債券收益表現相對有限，但在利率維持高檔的環境下，投資等級債券的吸引力正逐步回升。對於希望兼顧收益與風險控管的投資人而言，投等債已成為近期備受關注的資產類別。

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二、00985D 首次配息出爐，聚焦全球優質投等債

由全球 ETF 領導品牌貝萊德 iShares 推出的 00985D，自掛牌以來便受到不少投資人關注。00985D 主要布局全球投資等級公司債，透過分散配置降低單一企業風險，同時掌握相對穩定的債息收入。隨著 00985D 首次配息資訊公布，也讓市場重新聚焦投等債 ETF 的收益潛力與配置價值。

三、投等債兩大優勢浮現，但真正關鍵可能不只如此

目前投等債除了具備相對具吸引力的收益水準外，在市場波動加劇時，也有機會發揮資產配置中的防禦效果。不過，影響未來報酬表現的因素，除了配息率之外，還包含利率循環、債券價格變化以及資金流向等重要變數。而 00985D 能否在未來景氣循環中展現更大的配置優勢，背後其實還有幾項值得留意的關鍵觀察指標……

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