鉅亨研報 2026-06-09 09:39

一、美股資金回流，標普 500 與 AI 題材再成焦點

【ETF觀察】009823、009824掀美股ETF新戰局！同追標普500卻大不同，AI巨頭行情還沒走完？ (圖:shutterstock)

隨著市場持續關注聯準會降息動向，加上企業獲利表現優於預期，美股再度成為全球資金布局重心。其中，兼具市場代表性與科技成長題材的 ETF 產品，成為許多投資人追蹤的重要方向。近期備受關注的 009823 與 009824，便鎖定美股核心資產與 AI 趨勢，吸引不少投資人研究。

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二、009823、009824 有何不同？成分股配置成關鍵

009823 與 009824 皆以美股市場為核心，但追蹤策略卻不盡相同。009823 聚焦標普 500 指數，涵蓋美國大型企業，展現市場整體成長動能；而 009824 則進一步納入 AI 科技龍頭與創新企業，讓投資人有機會參與人工智慧浪潮帶來的潛在成長機會。

從成分股結構、產業配置到配息機制來看，009823 與 009824 各有特色，也反映出不同風險報酬特性，因此成為近期美股 ETF 市場討論度相當高的兩檔產品。

三、AI 行情只是開始？009823、009824 背後還藏哪些機會

當市場目光聚焦在科技七雄與 AI 產業鏈時，真正影響未來報酬表現的，可能不只是表面上的成分股名單。009823 與 009824 在指數設計、持股邏輯及市場循環中的表現差異，或許才是投資人更需要關注的重點。

究竟哪一檔更適合長期定期定額？面對 AI 趨勢持續發酵，又該如何搭配配置才能兼顧成長與風險控制？答案可能比市場想像得更有意思……

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