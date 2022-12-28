建商華友聯與台灣三井不動產合資30億元 開發高雄高級住宅

上市建商華友聯 (1436-TW) 今 (28) 日宣布與台灣三井不動產合資 30 億元，成立「華慶開發公司」，在衛武營 LaLaport 一路之隔的 1079 坪基地，興建高級住宅群，這是台灣三井不動產繼與國建 (2601-TW) 在台都會區合資開發商場及住宅建案外，最新在台灣南部與在地建商合作的合作案。

台灣三井正規劃衛武營生活圈的 LaLaport 購物中心，而由華友聯與三井不動產合資開發的建案將在 2026 年衛武營 LaLaport 完工開幕時進行預售，預估總銷金額達 100 億元。

華友聯開發董事長陸炤廷今天並與台灣三井公司董事長久一康洋，舉行「雙強聯手，高雄首發」的合作簽約儀式，雙方合資 30 億元成立「華慶開發公司」，其中華友聯持股 51%。

陸炤廷指出，華友聯布局全台的重劃、飯店、休閒與教育事業多年，迄今建造銷售的住宅，超過 5000 戶，此次與台灣三井「強強聯手」，選擇華友聯擁有、位於衛武營生活圈的國泰重劃區 1079 坪建地，開發興建高級位宅，將會是鳳山未來新地標的精緻住宅。

陸炤廷指出，開發基地位於交通便捷的鳳山國泰重劃區，鄰近國道一號約 5 分鐘車程，同時緊鄰高雄捷運橘線「鳳山西站」，未來捷運黃線，預計也將通過此地。基地周邊鄰近全球最大單一屋頂綜合劇院衛武營國家藝術文化中心，占地約 47 公頃公園綠地。

此外，同樣位於國泰重劃區內，由台灣三井不動產投資開發的「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄（暫定）」，也已開始積極規劃，是一結合國際藝術文化、豐富綠意及商業活力的生活圈，將是繼美術館、農 16 之後，高雄第三個好宅重鎮，而華友聯與台灣三井合作的基地，與 LaLaport 僅隔著議會路，距離不到 100 公尺，值得期待。

華友聯與台灣三井合資 30 億元成立專案公司「華慶開發公司」，將興建樓高 30 樓以上、約 270 戶的住宅，初步規劃的產品從 40-70 坪，總銷估計約 100 億元。