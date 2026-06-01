鉅亨研報 2026-06-01 11:04

一、AI 浪潮掀起資源爭奪戰，關鍵原料成市場新焦點

【ETF觀察】009821野村全球稀土與關鍵資源ETF夯什麼？AI、核能、黃金三大題材一次打包，下一波資源行情來了？ (圖:shutterstock)

隨著 AI 應用快速擴張，市場關注的早已不只是晶片，而是支撐 AI 運算背後的能源與原料需求。從資料中心耗電量持續攀升，到各國積極推動能源轉型，鈾礦、稀土與黃金等關鍵資源的重要性同步提升。近年全球供應鏈重組與地緣政治變化，也讓資源題材成為投資市場高度關注的焦點，而 009821 野村全球稀土與關鍵資源 ETF 正是在這波趨勢下誕生。

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009821 野村全球稀土與關鍵資源 ETF 主打布局稀土、鈾礦與黃金三大產業，追蹤全球關鍵資源龍頭企業。當 AI 與高科技產業持續擴張，稀土需求有望受惠；核能重新受到重視，也帶動鈾礦產業能見度提升；而黃金則具備避險與資產配置價值。透過三大主題均衡配置，009821 不僅參與產業成長機會，也兼顧市場震盪時的防禦需求，因此受到不少投資人關注。

三、為何市場開始重新評價關鍵資源？009821 背後還有什麼機會

值得留意的是，近年資源市場的變化已不只是供需循環，而是牽涉國家戰略與全球競爭。從西方國家積極建立非中供應鏈，到各國加速布局核能與關鍵礦產，市場對稀土、鈾礦與黃金的需求結構正悄悄改變。009821 野村全球稀土與關鍵資源 ETF 除了掌握三大熱門題材外，其成分股布局、選股邏輯與未來受惠方向，或許還藏著不少投資人尚未發現的亮點……