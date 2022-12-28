2023投資總經展望：升息循環尾聲需要關注的３件事！

一、明年上半年是今年的延續

2023 年的主旋律將從、烏俄通膨、升息逐步轉向衰退與企業營收展望，但不代表 2022 年的議題不是重點了，相反的，2023 年將是 2022 年議題延續，或者可以稱之為外溢效果。

聯準會對於升息有明確的看法，寧可更為保守也不願意犯 1970 年代的錯誤，所以明年繼續升息且不會輕易降息是可以預測的事情，但是同時勞力市場的緊張程度也確保了美國不會出現深度衰退，而較可能是高利率與高通膨並行。

二、烏俄戰爭僵持仍影響歐洲通膨問題

烏俄戰爭尚未結束也讓全球原物料市場依舊有個不確定因素，雖然歐盟推出的天然氣上限以及與瑞典、中東簽署新的天然氣合約有助於替代原本的俄羅斯天然氣，但是成本已經相較於過去也大幅上升，這也讓歐洲通膨有可能是更為長期的現象，根據目前戰事發展來看，除非俄羅斯動用核武，不然情況只會僵持或好轉，尤其是戰爭結束將會是明年最強大的利多，也是許多問題的解方。

三、明年升息可觀察的 3 件事

全世界的通膨在明年可能都會進入一段較舒緩的時間，但也會遠遠高於各國央行希望的 2% 目標，美國的勞力市場也讓美國的服務類通膨將成為明年通膨的主力，螺旋通膨上升會是明年最需要解決的問題。

各國央行升息決策也多數會在明年進入尾聲，但也不會輕易降息，貨幣政策有其滯後性所以需要時間觀察，但是過早的轉向也會帶來危險。明年需要注意的是，由於升息導致經濟趨緩、企業財報受影響程度，一月的美股財報季即可開始觀察；還有原本因為通膨而受惠的企業財報有沒有可能會因此顯著下滑；此外，企業借貸成本也是需要特別關注的事情，美國 25 大銀行對企業短期放貸的利率基準，目前已經是 08 年金融海嘯以來最高的水準，原本這十幾年以來企業原先習慣的資金環境徹底改變，資金應用的方式與槓桿都需要調整。(前往 2023 完整投資總經展望參考資料)

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