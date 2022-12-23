〈美股盤後〉Fed升息焦慮再起 那指跳水 美光拖累費半挫逾4%

美國經濟數據穩健，令市場參與者擔憂聯準會 (Fed) 緊縮政策恐延續更久，美股周四 (22 日) 午盤過後一度崩跌，尾盤拉回但仍收低，道瓊盤中下殺 800 點後，終場收黑近 350 點或 1.05%，大型科技股和半導體股賣壓湧現，那指跳水逾 2%，費半慘崩 4%。股市拋售潮提振避險買盤，美元走強。

標普 500 指數午盤慘跌 3%，尾盤收復部分跌勢，特斯拉 (TSLA-US) 股價暴跌 8.88%，領跌非必需消費品板塊。那斯達克 100 指數盤中一度重摔 4%，即將邁向 20 年來最大單月跌幅。

受美光 (MU-US) 的悲觀前景拖累，費半成分股倒成一片，科林研發 (LRCX-US)、應材 (AMAT-US) 和輝達 (NVDA-US) 等均面臨沈重賣壓。

12 月至今，道瓊工業指數已跌 4.5%，標普 500 和那指分別下跌 6.3% 和 8.7%，三大指數恐將打破連續三年上漲的紀錄，並創 2008 年來最差年度表現。

美股崩跌之際，美元走高，對貨幣政策更敏感的 2 年期美債殖利率攀至 4.27%。油價結束連續三天漲勢。

經濟數據顯示，美國上周首次申請失業救濟金人數仍接近歷史低點，強勁的勞動力市場，繼續為 Fed 收緊政策提供充分理由。此外，隨著支出增加，美國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 增長率獲上修至 3.2%，關鍵通膨指標也較前值略微上揚。

重量級避險基金經理人、有華爾街「抄底王」之稱的 David Tepper 受訪表示，他傾向於明年同時做空股債，因為他預期全球央行將採取前所未有的緊縮措施來平抑通膨。Tepper 的看空言論加劇市場避險情緒。

另外，日本央行 (日銀) 本周轉向較為強硬的立場，帶動日元匯價和日債殖利率上揚，引發市場對於資金回流的擔憂情緒，因為這有可能進一步推高全球借貸成本，拖累原本就已降溫的經濟成長。

疫情方面，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數至今已逾 6.55 億例，死亡數突破 667 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種約 131 億劑疫苗。

周四 (22 日) 美股四大指數表現：

非必需消費品和科技板塊齊挫逾 2.5%，領跌標普 500。(圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.38%；Meta Platforms(META-US) 跌 2.20%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 2.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 3.43%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.55%。

道瓊成分股普遍下跌。波音 (BA-US) 跌 3.95%；英特爾 (INTC-US) 跌 3.21%；開拓重工 (CAT-US) 跌 1.73%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 1.5%；高盛 (GS-US) 跌 1.31%；沃爾瑪 (WMT-US) 跌 1.17%；摩根大通 (JPM-US) 跌 1.14%；Verizon(VZ-US) 漲 1.4%；Nike(NKE-US) 漲 0.8%。

費半成分股集體倒地。科林研發 (LRCX-US) 跌 8.65%；應材 (AMAT-US) 跌 7.84%；輝達 (NVDA-US) 跌 7.04%；超微 (AMD-US) 跌 5.64%；艾司摩爾 (ASML-US) 跌 4.30%；美光 (MU-US) 跌 3.44%；高通 (QCOM-US) 跌 3.41%。

台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.41%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 2.30%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.58%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.74%。

企業新聞

隨著拋售加劇，特斯拉周四收盤大跌 8.88%，12 月迄今已跌 36%，單月表現有望創下史上最糟。

官網資料顯示，特斯拉將本月在美國交付的 Model 3 和 Model Y 折扣翻倍至 7500 美元，顯示經濟放緩使需求面臨下行壓力。該公司曾在 10 月時警告，今年恐無法實現交車目標，分析師指出利率上升和經濟不景氣將削弱需求。

美股航空股集體下滑，美國航空 (AAL-US) 和西南航空 (LUV-US) 分別下跌 3.61% 和 3.11%，達美航空 (DAL-US) 跌 2.23%，聯合航空 (UAL-US) 跌約 1.9%，因大規模暴風雪席捲美國各地，導致逾千班航班被迫取消。

車美仕 (KMX-US) 收低 3.66%。因需求疲軟使庫存難以消化，這家二手車商稍早公布上季利潤驟減 86%，且營收和獲利均未達預期，同時宣布凍結部分招聘作業、停止庫藏股計畫並削減開支。

自駕卡車新創圖森未來 (TSP-US) 宣布裁員 25%，影響員工人數約 350 人，裁員消息拖累股價暴跌 11.27%。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 21.6 萬人，預期 22 萬人，前值 21.4 萬人

美國上周續領失業金人數報 167 萬人，前值 168 萬人

美國第 3 季 GDP 成長率終值報 3.2%，前值 2.9%

華爾街分析

Integrity Asset Management 投資組合經理 Joe Gilbert 表示，經濟數據比預期還要火熱，因此現在市場不得不面對 Fed 繼續積極升息的主張，再加上周期股財報顯示前景正在大幅走軟，Fed 出現政策失誤的可能性每天都在增加，因此市場存在避險情緒。

道明證券 (TD Securities) 全球利率策略主管 Priya Misra 說：「今天的數據告訴我們，消費者支出比市場所想的還要強勁。」她預期，隨著消費者耗盡疫情以來累積的儲蓄，支出將於明年中左右放緩。

通膨方面，由於勞動力市場依然強韌，她認為美國通膨在下滑的過程中將保持黏性，這會讓聯準會繼續收緊政策。道明證券預估，Fed 會一直升息到明年 5 月，屆時利率將達 5.5%。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主