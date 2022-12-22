〈美股早盤〉美國經濟數據強勁引升息擔憂 主要指數開低走低

最新經濟數據顯示美國經濟強勁、就業市場穩健，加劇投資人對聯準會（Fed）繼續收緊貨幣政策的擔憂，美股主要指數周四（22 日）開低走低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 340 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌逾 200 點或近 2%，標普 500 指數跌近 1.3%，費城半導體指數跌近 3.5%。

美國商務部周四公布數據顯示，美國第三季實質國內生產毛額（GDP）季增年率終值為 3.2%，遠高於預期的 2.9%，先前修正值為 2.9%、初值為 2.6%。此前數據顯示，美國第二季 GDP 下降 0.6%，為連兩季萎縮，經濟陷入技術性衰退。

同日美國勞工部公布的上周初領失業金人數攀升至 21.6 萬人，較修正後前值 21.4 萬增加 2,000 人，低於市場預期的 22.2 萬人；續領人數報 167.2 萬人，低於市場預期的 168.3 萬人，較修正後前值減少 6,000 人，數據顯示美國經濟疲軟之際，就業市場仍展現彈性。

兩項數據顯示美國經濟成長、就業市場穩健，但對市場來說這可能並非可喜的消息，因為 Fed 試圖透過經濟衰退引導通膨降溫，然而數據顯示結果卻事與願違，這意味著 Fed 要解決物價攀升問題還有更長的路要走，引外界猜測可能會採取更激進的政策。

與此同時，投資人越來越擔心在日本央行（BOJ）本周轉向鷹派立場後，隨日元和日本國內債券殖利率上升，日本投資人可能會被說服，把存放在外國的股票和債券上數兆美元的一部份轉回國內。

此舉可能進一步推高全球借貸成本，拖累已降溫的經濟成長，歐元區債券尤其脆弱。日元兌美元匯率漲勢持續，有望創下 8 月以來最大單周漲幅，而日本借貸成本也可望創 2015 年以來最大單周漲幅。

截至台北時間周四（22 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤下跌 3.04%，至每股 49.69 美元

記憶體大廠美光盤前股價下跌近 3%，此前該公司上季財報虧損遠超預期，營收不及預期。另外由於業績受到電子產品需求下降影響，美光宣布將裁員 10%。

Under Armour(UAA-US) 早盤下跌 1.97%，至每股 9.71 美元

運動服飾製造商 Under Armour 宣布任命萬豪國際（Marriott International）總裁李納茲（Stephanie Linnartz）擔綱新任執行長，結束過去 7 個月的獵才行動，期盼新領導人能壯大數位事業。

CarMax(KMX-US) 早盤下跌 9.63%，至每股 53.66 美元

汽車零售商 CarMax 盤前股價暴跌近 13%，此前該公司公布的上季營收與獲利遠低於預期。該公司上季每股獲利報 0.24 美元，遠低市場預期的每股 0.7 美元，另外二手車銷售年減 22.4%，低於市場普遍預期的 16.9%。

今日關鍵經濟數據：

美國第三季 GDP 季增年率終值報 3.2%，預期 2.9%，前值 2.9%

美國上周初領失業金人數報 21.6 萬人，預期 22.2 萬人，前值 21.4 萬人

美國上周續領失業金人數報 167.2 萬人，預期 168.3 萬人，前值 167.8 萬人

華爾街分析：

花旗經濟學家 Veronica Clark 表示，美國第三季 GDP 終值上修幅度遠超預期，市場因此而出現波動，因為擔心 Fed 要解決物價高漲問題可能還需要一段時間，甚至可能會採取更激進政策。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，金融環境收緊和貨幣政策緊縮會限制就業市場，抑制經濟成長，但這還不足以引發經濟衰退。Hatzius 預估美國出現經濟衰退的機率為 35%，他的預測要比華爾街其他分析師要來得樂觀。另外 Hatzius 在報告中表示，明年在通膨高漲且經濟並未衰退的環境下，Fed 降息的阻礙相對較大。