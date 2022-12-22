美國上周初領失業金人數攀升 就業市場未見疲軟跡象

美國勞工部周四（22 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 21.6 萬人，較修正後前值 21.4 萬增加 2,000 人，低於市場預期的 22.2 萬人；續領人數報 167.2 萬人，低於市場預期的 168.3 萬人，較修正後前值減少 6,000 人，數據顯示美國經濟疲軟之際，就業市場仍展現彈性。

截至 12 月 17 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.6 萬人，低於市場預期的 22.2 萬人，較上周修正後前值的 21.4 萬人增加 2,000 人，4 周移動平均值報 22.17 萬人。

截至 12 月 10 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 167.2 萬人，較上周修正後的 167.8 萬人減少 6,000 人，符合市場預期的 167.1 萬，4 周移動平均值報 165.72 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

初領失業金人數變動不大，仍接近歷史低點，凸顯在供應受限的就業市場中，企業不願裁員。另外，上周續領失業金人數小幅降至 167 萬人，此為截至 10 月 1 日的季度以來首次出現下滑。該人數一直緩慢攀升，表明求職者更難找到工作。

雖然美國就業市場已有降溫跡象，但整體來看依然吃緊，同時勞動力供需之間的不平衡持續給薪資帶來上行壓力。

美國經濟評議會（Conference Board）昨公布的數據顯示，認為 12 月就業機會充足的消費者比前一個月多，而認為工作難找的人少了。