美參議院財務委員會致函特斯拉等車商 調查中國供應鏈問題

路透周四（22 日）報導，根據公開信件，美國參議院財務委員會（U.S. Senate Finance Committee）要求 8 家主要汽車製造商，包括通用汽車 (GM-US)、特斯拉(TSLA-US)、福特汽車(F-US) 和本田汽車（Honda Motor）回答有關他們在中國供應鏈的問題，調查這些公司是否使用中國新疆強迫勞動製造產品。

美國參議院財務委員會主席魏登（Ron Wyden）致函給主要汽車製造商執行長，詢問有關中國供應鏈的問題，信中表示「汽車製造商仔細審查其所有供應商與新疆的關聯至關重要」。

另外收到詢問信件的還有豐田汽車（Toyota Motor）、福斯汽車（Volkswagen）、克萊斯勒母公司 Stellantis(STLA-US) 和賓士（Mercedes-Benz）。信中提到，除非徹底調查證實汽車零件與新疆強迫勞動製造產品無關，否則汽車製造商不能也不應該在美國銷售包含新疆開採或生產零組件的汽車。

報導指出，魏登的主要目是想調查這些車商是否曾因使用與新疆有關的原物料、礦產、加工或零組件製造而取消或減少對向這些供應商下單。

魏登引用英國雪菲爾哈倫大學 (Sheffield Hallam University) 研究人員本月稍早發布的新報告，該報告指出從原物料開採、加工到汽車零組件製造，每個部分都必須加強審查才能確保沒有維吾爾族強迫勞動的產品。

通用汽車同日表示，公司積極監控其全球供應鏈，並進行廣泛的徹底調查，特別是在發現或知道有潛在違反法律、協議或政策的情況下。該公司補充說，供應商合約明文禁止使用任何「強迫或非自願勞動、虐待員工或貪腐行為下提供給通用汽車的產品」。至於其他汽車製造商對此並未回應。

美國今年 6 月禁止從新疆進口強迫勞動產品，此舉是華府向北京強迫中國維吾爾穆斯林少數民族勞動的反擊，而且美國還將中國的作為稱作種族滅絕（genocide）。北京方面否認不尊重新疆人權的行為，表示建立職業培訓中心是為遏止恐怖主義、分裂主義和宗教激進主義。