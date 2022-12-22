台股盤勢：大難不死 必有後福？

利率達到終點目標以及降息的時程延長，國際股市的整理是不是也要跟著延長？

在年底以及聖誕節來臨期間，本就是國際股市偏向觀望的時間，台股又因外資放假去，通常成交量都會壓低，股市波動區間有限，而在這種期間若行情走出趨勢，搭配帶量的話就有可能是趨勢特別強勁。

這週台股上演了跌破高檔整理的區間範圍再站回的戲碼，國際股市對於未來經濟衰退的隱憂再度浮現，衝擊美股連跌以及台股回補先前連續大漲時之多方缺口，今明年都還會持續走這種循環 (總經相關利空壓盤 - 利空淡化)；而短期又因與消費力道相關的數據優於預期，台股又重新回到原先整理區間，虛驚一場。

既然台股趨勢方向還沒有轉變，在觀察資金流向上依舊可從強勢類股或法人籌碼聚集的標的切入；先聊聊鋼鐵，目前鋼鐵類股經歷短線台股下壓後依舊是盤面主流，可以看到龍頭中鋼在 12/21、22 也帶頭領漲，我們追蹤的中鴻在短線測試下檔月線支撐附近後，也強彈再度挑戰過近期高點。之前永誠資產管理處專欄曾提及在財報空窗期期間先不用太在意基本面數據，優先從題材或籌碼著手，本週搭配股價位階及籌碼，我們來看看封測股。

近幾天以內資買超幅度來看，明顯看到封測股跳了出來，且連續兩天買日月光買最多，呈現外資倒貨給內資的情況；從上週談到的鋼鐵來看，這幾天反倒是內資倒給外資，而無論是何種情況，搭配股價能表現相對抗跌，就是有法人籌碼加持，就是值得關注。

日月光主要提供半導體封裝、測試服務，包含 IC、多晶片、微型及混合型模組、記憶體等封裝、晶圓測試；也提供各項電子產品的開發設計、生產製造、物流、維修等服務 (包含通訊、消費電子、電腦、存儲、車電等)。

日月光第三季營收季增 17.6%，年增 25.2%，受惠蘋果新機 iPhone 14 訂單挹注，EMS 業務成長強勁，產能利用率也維持高檔，整體表現優於市場預期；不過由於今年度的拉貨比起往年算是較早，第四季的營收已相對 9 月是逐月下滑，近兩月分別月減 3.7%、6.3%，且本季在新機帶動效應緩解下，產能利率用會下滑，加上中國消費性需求回溫速度沒那麼快，營收估小幅季減。

短期營運雖有下行風險，整體仍是維持高檔水平；後續展望部分，以封測產業角度來看，產業多空循環週期通常會較來的慢，因此等到明年消費性電子陸續庫存調整後，預期明顯回穩時間可能落在明年下半年，聽起來有點久但對於電子業來說已經是股價可以反映景氣回溫的時間點了。

回頭看看股價，這波反彈相對強勢，自今年大盤落底反彈以來，其反彈強度相對更優，除了財報優於預期外，日月光也持續加強先進封裝技術，明年可望表現較同業突出。

依其股本大的特性，較難走出短期強勢股主流族群那樣的漲幅，不過從類股籌碼越趨集中，本波下跌有撐，加上短線還有軋空條件來看，也有機會上演短期族群性強勢的表現。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）-

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