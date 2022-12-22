緯創高層異動 林建勳將任總座兼執行長

緯創今 (22) 日召開董事會，通過總經理異動，明年 1 月 1 日起由林建勳擔任總經理暨執行長，沈慶堯擔任執行副總經理暨營運架構長。

緯創原由林建勳及沈慶堯擔任共同總經理，公司今日公告職務調整。

緯創表示，為因應環境變動及公司未來成長，並持續提升競爭力與營運綜效，將整合緯創科技及緯創智能組織與運作，由林建勳統籌負責，擔任緯創資通總經理暨執行長。

沈慶堯則擔任執行副總經理暨營運架構長，負責營運架構 (包含資安、數位轉型及資訊等)、策略業務，以及先進技術研究。