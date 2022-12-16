盤中速報 - 矽力-KY(6415)急跌-2.0%報491.5元，成交770張

矽力-KY(6415-TW)近5分K跌速2%，16日09:18報491.5元，成交770張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲13.54%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.69%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,055 張
- 外資買賣超：+613 張
- 投信買賣超：+425 張
- 自營商買賣超：+17 張
- 融資增減：-275 張
- 融券增減：+20 張
最新相關新聞
矽力-KY(6415-TW)近5分K跌速2%，16日09:18報491.5元，成交770張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲13.54%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.69%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.60%
$11,360
原投組報酬率
+8.09%
$10,809
投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
10%
3515
10%