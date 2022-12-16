盤中速報 - 矽力-KY(6415)急跌-2.0%報491.5元，成交770張

矽力-KY(6415-TW)近5分K跌速2%，16日09:18報491.5元，成交770張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲13.54%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.69%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,055 張
  • 外資買賣超：+613 張
  • 投信買賣超：+425 張
  • 自營商買賣超：+17 張
  • 融資增減：-275 張
  • 融券增減：+20 張

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