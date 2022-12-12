盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.11%報486.0元，成交215張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.11%，12日09:04報486.0元，成交215張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌12.32%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.56%。台灣加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,609 張
  • 外資買賣超：-1,880 張
  • 投信買賣超：+247 張
  • 自營商買賣超：+24 張
  • 融資增減：+458 張
  • 融券增減：-62 張

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