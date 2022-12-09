PC需求不振 祥碩11月營收3.07億元 探34個月新低

高價 IC 設計股祥碩 (5269-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 今 (9) 日同步公告 11 月營收，分別為 3.07 億元、15.91 億元，其中，祥碩受 PC 市況疲軟影響，營收下探 34 個月新低，矽力 *-KY 也因終端需求低迷，營收較去年同期大幅衰退。

研調機構近期紛紛下調明年全球 PC、NB 出貨量，並預期將再較今年衰退，其中，IDC 預估，PC 出貨量今年估年減 1 成，明年有可能進一步跌破 3 億台、僅 2.97 億台，2024 年才有機會重返成長。

祥碩 11 月營收 3.07 億元，月減 6.51%，年減 18.99%，累計前 11 月營收 48.76 億元，年減 13.44%；展望後市，由於大客戶超微 (AMD) 對後續 PC 市況看法仍保守，並調降對舊品、新品的投片量，祥碩營運也連帶受影響。

矽力 *-KY 11 月營收 15.91 億元，儘管終止連六個月衰退，但也僅較上月微增 0.36%，年減 18.2%，累計前 11 月營收 220.94 億元，年增 14.99%。

矽力 *-KY 認為，由於客戶對年底消費節慶看法較悲觀，第四季營收估較去年同期下滑，會是最糟糕的一季，且客戶庫存調整週期比原先預期再延長至明年上半年。